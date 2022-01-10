Угги снова в тренде: какие модели популярных сапог актуальны зимой 2022

Угги отлично подойдут как стройным, так и более полным девушкам.

Угги — пожалуй, самая неоднозначная зимняя обувь. Они то взбираются на пик популярности так, что их носит каждый первый, то теряют свои позиции и становятся едва ли не главным зимним антитрендом. В этом сезоне угги снова находятся среди главных модных трендов. Какие модели будут актуальны зимой 2022, читайте в нашей статье.

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Итак, как пишет персональный стилист Майа Кривобокова в своем Инстаграм, в этом зимнем сезоне в тренде преимущественно короткие — Classic Ultra Mini. Данная модель представляет собой скошенную сверху версию более высоких классических уггов, которые то выходили из моды, то вновь возвращались в нее, после того как достигли пика популярности в 2000-х.

Угги отлично смотрятся в монохромных образах

По словам стилиста, новые мини-угги несколько изящнее и сдержаннее своих предшественников, однако по-прежнему теплы и уютны. Они доходят только до щиколотки, не закрывая большую часть голени, поэтому этот силуэт еще и более универсален.

Кривобокова также отмечает, что такая обувь отлично подойдет для девушек с полной фигурой, нужно лишь подобрать к ней монохромный образ.

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