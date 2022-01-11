Четырем знакам Зодиака карты Таро обещают "неприятный сюрприз" в 2022 году

В работе, семейной и личной жизни могут возникнуть проблемы

Многие надеются, что в новом году дела пойдут лучше, однако четырем знакам Зодиака на это рассчитывать не стоит.

Как говорит прогноз "Телеграфа" по картам Таро, составленный для всех знаков Зодиака на 2022 год, эти знаки, — Телец, Лев, Весы и Стрелец.

Тельцам выпала перевернутая Девятка жезлов

В этом положении карта значит, что в течение ближайшего года Вы можете пострадать от собственного упрямства и нежелания учиться на ошибках.

Чтобы Вы усвоили урок, могут вернуться неприятные сюрпризы из прошлого, — это могут быть как проблемы, с которыми Вы уже сталкивались, так и бывший друг или партнер.

Львам выпал перевернутый Император

В течение года Вы можете быть чрезмерно самоуверенным, упрямым и нерешительным, из-за чего и пострадаете. Постарайтесь вести себя более зрело и не идти на сомнительные меры ради достижения цели.

Весам выпала Башня

Эта карта предвещает серьёзные внутренние и внешние перемены, которые произойдут, даже если Вы не будете того хотеть.

2022 год станет переломным, Вы можете переосмыслить себя, сменить работу и отношения. Не сопротивляйтесь переменам, тогда они произойдут менее болезненно.

Стрельцам выпала перевернутая Шестерка жезлов

В этом положении карта говорит о том, что Ваш успех, привилегии или блага могут перейти к кому-то другому. Долгожданное повышение может получить другой, а в отношениях может возникнуть "любовный треугольник".

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