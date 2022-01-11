Самые вредные девушки по знаку Зодиака

Эти девушки будут постоянно требовать подтверждения вашей любви к ней.

У некоторых девушек бывает очень непростой характер и все из-за знака Зодиака, под которым они родились. Так, представительниц определенных знаков может быть очень сложно завоевать из-за их недоступности, другие же девушки являются обладательницами вредного характера. Астрологи назвали три знака Зодиака, под которыми рождаются самые вредные девушки.

Об этом пишет "Клубер".

Рыбы

Девушки-Рыбы очень нежны, эмоциональны, ранимы и обидчивы. Она нуждается в постоянной демонстрации ваших чувств к ней, а иначе вам будет очень сложно вынести ее капризы и истерики, которые она может устраивать каждый день. При этом ваши признания и действия она принимает как должное, и с каждым разом ее будет удивить все сложнее.

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Овен

Девушки-Овны любят помыкать своими мужчинами. Они очень любят, когда их боготворят и выполняют любые капризы. А она действительно очень капризна и не любит, когда что-то сделано не так, как она хочет.

Телец

От девушки-Тельца всенепременно стоит ждать драматических сцен, криков и битья посуды. Она чувствует себя полноправной хозяйкой в доме и всегда и все делает по-своему. А уж если ты чем-то перед ней провинился, то вымолить ее прощение будет очень сложно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака ждет большой успех в 2022 году.