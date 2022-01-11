Что нельзя хранить в кошельке: 10 вещей, из-за которых можно обеднеть

Советы, которым почему-то до сих пор не все следуют.

С деньгами и правилами их хранения существует множество различных примет, которые рассказывают, как можно приумножить свою прибыль, и предостерегают от потерь своих финансов. Так как самым распространенным "местом хранения" денег является кошелек, важно знать, что нельзя в нем хранить, чтобы финансы не убавлялись.

О том, какие вещи не стоит хранить в кошельке, рассказывает meta.ua.

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Что нельзя носить в кошельке:

Подарочные карты и сертификаты

Эта вещь не несет в себе никакой опасности, однако в случае потери кошелька, ее нельзя будет восстановить и вы потеряете возможность сэкономить.

Чеки

На первый взгляд безобидные листики могут навредить вашему здоровью. А все потому, что в порошке, который используют для печати чеков используется бисфенол А, который является токсичным веществом. Рекомендуется как можно реже соприкасаться с чеками.

Запасной ключ

Если в вашем кошельке лежит еще и ключ от квартиры, то вы настоящая находка грабителей. Во время высоких технологий вычислить адрес не так уж и сложно, поэтому в таком случае вы можете стать жертвой грабителей.

В кошельке можно найти данные, по которым можно узнать имя его владельца и адрес.

ПИН-коды банковских карт

Ответ очевиден: если вы не хотите, чтобы при потере вашего кошелька с ваших карточек "ушли" все деньги, не нужно помогать мошенникам, оставляя пин-код рядом с карточкой.

Пароли

Та же ситуация, что с пин-кодами от банковских карт. Логины и пароли от важных сайтов лучше запоминать и не хранить в записанном виде.

Заначка

Сейчас практически везде принимают банковские карты, поэтому нет никаких причин носить с собой крупную сумму денег. Лучше периодически докладывайте в кошелек небольшое количество налички, которое не так страшно потерять.

Лучше положить эти деньги на счет или спрятать дома.

Документы

Просто потому, что восстановление документов займет много времени и денег, если вдруг кошелек будет утерян.

Все банковские карты

Если вы храните в кошельке все свои банковские карты, в случае его потери вы останетесь совсем без денег. Если хотя бы одна карта будет лежать дома, вы всегда сможете перевести на неё деньги с помощью онлайн-банкинга.

Презерватив

Средства контрацепции нужно хранить в сухом прохладном месте и не подвергать трению, и кошелек не самое подходящее для этого место.

В кошельке презерватив постоянно трется, и на нем возникают микротрещины.

Проездной

Если вы потеряете кошелёк вместе с проездным, у вас просто не получится добраться до дома.

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