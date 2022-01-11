Что нельзя хранить в кошельке: 10 вещей, из-за которых можно обеднеть
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Советы, которым почему-то до сих пор не все следуют.
С деньгами и правилами их хранения существует множество различных примет, которые рассказывают, как можно приумножить свою прибыль, и предостерегают от потерь своих финансов. Так как самым распространенным "местом хранения" денег является кошелек, важно знать, что нельзя в нем хранить, чтобы финансы не убавлялись.
О том, какие вещи не стоит хранить в кошельке, рассказывает meta.ua.
Что нельзя носить в кошельке:
- Подарочные карты и сертификаты
Эта вещь не несет в себе никакой опасности, однако в случае потери кошелька, ее нельзя будет восстановить и вы потеряете возможность сэкономить.
- Чеки
На первый взгляд безобидные листики могут навредить вашему здоровью. А все потому, что в порошке, который используют для печати чеков используется бисфенол А, который является токсичным веществом. Рекомендуется как можно реже соприкасаться с чеками.
- Запасной ключ
Если в вашем кошельке лежит еще и ключ от квартиры, то вы настоящая находка грабителей. Во время высоких технологий вычислить адрес не так уж и сложно, поэтому в таком случае вы можете стать жертвой грабителей.
- ПИН-коды банковских карт
Ответ очевиден: если вы не хотите, чтобы при потере вашего кошелька с ваших карточек "ушли" все деньги, не нужно помогать мошенникам, оставляя пин-код рядом с карточкой.
- Пароли
Та же ситуация, что с пин-кодами от банковских карт. Логины и пароли от важных сайтов лучше запоминать и не хранить в записанном виде.
- Заначка
Сейчас практически везде принимают банковские карты, поэтому нет никаких причин носить с собой крупную сумму денег. Лучше периодически докладывайте в кошелек небольшое количество налички, которое не так страшно потерять.
- Документы
Просто потому, что восстановление документов займет много времени и денег, если вдруг кошелек будет утерян.
- Все банковские карты
Если вы храните в кошельке все свои банковские карты, в случае его потери вы останетесь совсем без денег. Если хотя бы одна карта будет лежать дома, вы всегда сможете перевести на неё деньги с помощью онлайн-банкинга.
- Презерватив
Средства контрацепции нужно хранить в сухом прохладном месте и не подвергать трению, и кошелек не самое подходящее для этого место.
- Проездной
Если вы потеряете кошелёк вместе с проездным, у вас просто не получится добраться до дома.
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