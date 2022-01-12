Укр

Два знака Зодиака могут потерять работу в 2022 году по картам Таро

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Валерия Куценко Валерия Куценко
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Львы и Стрельцы могут скоро сменить работу
Львы и Стрельцы могут скоро сменить работу

Очень вероятны конфликты и проблемы на работе в ближайшие месяцы

Наверняка у каждого в голове периодически мелькают мысли о смене рода деятельности, однако два знака Зодиака в течение 2022 года действительно могут сменить работу.

Как говорит денежный гороскоп по картам Таро, составленный "Телеграфом" на 2022 год, этими знаками являются Львы и Стрельцы.

Львам выпала Четверка мечей

Эта карта предвещает, что в профессиональной жизни у Вас наступит застой и кризис, будет очень трудно добиться каких-либо свершений и, более того, могут начаться конфликты с коллегами.

Ссоры могут достигнуть такого градуса накала, что захочется сменить работу.

Стрельцам выпала перевернутая Восьмерка кубков

Возможно, Вы застряли на работе, которая приносит Вам какие-то деньги, но не моральное удовлетворение. В отдельных случаях речь может идти и о травле среди коллег.

В этом году велик шанс, что Вы смените работу, однако очень хорошо взвесьте все "за" и "против", чтобы не совершить ошибку.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, каким двум знакам Зодиака карты Таро обещают большое везение в любви в 2022 году.

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#Гороскоп #Прогноз Таро
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