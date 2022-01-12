Названы самые вредные мужчины по знакам Зодиака: остерегайтесь этой тройки

Жизнь с этими мужчинами не будет простой.

Мы уже рассказывали, под каким знаком Зодиака рождаются самые вредные девушки, теперь же пришло время определить, у мужчин какого знака Зодиака самый непростой характер. Астрологи назвали три знака Зодиака, под которыми рождаются самые вредные мужчины.

Об этом пишет "Клубер".

Овен

Спутницам жизни Овна лучше всегда держать при себе антидепрессанты. Мужчины-Овны очень упрямы и эгоистичны и при этом имеют поистине детскую убежденность, что им вокруг все должны. Даже осознавая свою неправоту, он будет спорить чисто из принципа.

Читайте также: Категория Lifestyle Самые недоступные женщины по знаку Зодиака Женщины этих знаков Зодиака холодны и неприступны.

Резкие вспышки агрессии и приступы дурного настроения – частая черта этого знака. Одно хорошо — Овен довольно отходчив.

Рак

Среди представителей этого знака часто встречаются зануды и нытики. В женщинах они ищут продолжение своей матери, которые будут их обхаживать и удовлетворять все их потребности. Рак очень переживает о своем домашнем очаге — и способен знатно надоесть лекциями о том, как правильно мыть посуду и подметать. Не каждая женщина отважится потратить на такого педанта свою молодость.

Весы

Весы часто бывают скупы и прижимисты и могут потребовать от вас отчета за каждую потраченную копейку. Вокруг них всегда много так называемых друзей, вот только по-настоящему они никому не доверяют.

Ранее "Телеграф" называл знаки Зодиака, у которых вскоре начнется белая полоса в жизни.