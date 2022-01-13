"Щедрик, щедрик, щедривочка": самые популярные щедривки на украинском языке, которые легко выучить детям

Щедривки — это шутливые веселые песни, исполняющие преимущественно молодежью и детьми.

По давней украинской традиции 13 января, в канун Старого Нового года, когда отмечается Щедрый вечер и праздник Маланки, принято щедровать. Щедрующие ходят по домам родственников, соседей и знакомых и поют им песни, желая богатства, добра, счастья и благополучия.

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Раньше было принято, что щедруют только девочки и девушки, а парни отправлялись на утро 14 января посевать. Однако в последнее время, вместе с девушками щедруют и парни, одного из которого обязательно переодевали в девушку — Маланку.

"Телеграф" собрал для вас самые популярные украинские щедривки, которые легко выучить детям.

Добрий вечір вашій хаті!

Ми прийшли пощедрувати!

Щастя зичимо родині,

Миру неньці Україні,

Всім достатку і везіння

У сім’ї порозуміння!

Щедрик, щедрик, щедрівочка

Засяяла в небі зірочка,

Тож прийшли до вас до хати

Всім здоров’я побажати,

Хай прекрасним буде рік,

Йшла лиш радість на поріг,

Дружньою була родина

І вся наша Україна!

Як на щедрий добрий вечір

До вас гості завітали

Миру, радості доречи

Вашій хаті побажали.

Тож за стіл скоріш сідайте

І стрічайте гарне свято

Усіх родичів збирайте

Як би не було багато!

Прийшли щедрувати до вашої хати.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

Тут живе господар – багатства володар.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

А його багатство – золотiї руки.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

А його потiха – хорошiї дiти.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

Як ходили ми бродили,

То щедрівочку зустріли.

З нею ми прийшли до хати,

Тож дозвольте щедрувати!

Щастя, радості, достатку,

В охорону — ангелятко!

Хай приходять до оселі

Друзі вірні і веселі,

Море сміху і любові.

Щоб усі були здорові!

Тільки визирнув на небо

Місяць-зорепас,

Щедрий вечір, добрий вечір

Завітав до нас.

Йшов – не йшов, а просто линув,

Ми його чекали,

Щоб велику Україну

Лихо обминало.

У родину нашу всеньку

Стиха увійшов –

І до кожного серденька

Світлий шлях знайшов.

Залунали скрізь щедрівки

І слова вітань!

Щедрий вечір, добрий вечір…

Добрий день, настань!

Щедрий вечір, добрий вечір —

І дорослим, і малечі!

Щастя, радості, любові,

Щоб завжди були здорові

І багаті, і веселі

І надворі, і в оселі.

Щоб Господь оберігав,

Вам усе потрібне дав,

Щоб ви квітли з кожним кроком,

Отже, всіх вас з Новим роком!

Напомним, что в рождественские праздники (зимние святки) можно было наиболее точно предсказывать будущее, поэтому молодые девушки пользовались моментом и участвовали в гаданиях.