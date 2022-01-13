"Щедрик, щедрик, щедривочка": самые популярные щедривки на украинском языке, которые легко выучить детям
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Щедривки — это шутливые веселые песни, исполняющие преимущественно молодежью и детьми.
По давней украинской традиции 13 января, в канун Старого Нового года, когда отмечается Щедрый вечер и праздник Маланки, принято щедровать. Щедрующие ходят по домам родственников, соседей и знакомых и поют им песни, желая богатства, добра, счастья и благополучия.
Раньше было принято, что щедруют только девочки и девушки, а парни отправлялись на утро 14 января посевать. Однако в последнее время, вместе с девушками щедруют и парни, одного из которого обязательно переодевали в девушку — Маланку.
"Телеграф" собрал для вас самые популярные украинские щедривки, которые легко выучить детям.
Добрий вечір вашій хаті!
Ми прийшли пощедрувати!
Щастя зичимо родині,
Миру неньці Україні,
Всім достатку і везіння
У сім’ї порозуміння!
Щедрик, щедрик, щедрівочка
Засяяла в небі зірочка,
Тож прийшли до вас до хати
Всім здоров’я побажати,
Хай прекрасним буде рік,
Йшла лиш радість на поріг,
Дружньою була родина
І вся наша Україна!
Як на щедрий добрий вечір
До вас гості завітали
Миру, радості доречи
Вашій хаті побажали.
Тож за стіл скоріш сідайте
І стрічайте гарне свято
Усіх родичів збирайте
Як би не було багато!
Прийшли щедрувати до вашої хати.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
Тут живе господар – багатства володар.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
А його багатство – золотiї руки.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
А його потiха – хорошiї дiти.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
Як ходили ми бродили,
То щедрівочку зустріли.
З нею ми прийшли до хати,
Тож дозвольте щедрувати!
Щастя, радості, достатку,
В охорону — ангелятко!
Хай приходять до оселі
Друзі вірні і веселі,
Море сміху і любові.
Щоб усі були здорові!
Тільки визирнув на небо
Місяць-зорепас,
Щедрий вечір, добрий вечір
Завітав до нас.
Йшов – не йшов, а просто линув,
Ми його чекали,
Щоб велику Україну
Лихо обминало.
У родину нашу всеньку
Стиха увійшов –
І до кожного серденька
Світлий шлях знайшов.
Залунали скрізь щедрівки
І слова вітань!
Щедрий вечір, добрий вечір…
Добрий день, настань!
Щедрий вечір, добрий вечір —
І дорослим, і малечі!
Щастя, радості, любові,
Щоб завжди були здорові
І багаті, і веселі
І надворі, і в оселі.
Щоб Господь оберігав,
Вам усе потрібне дав,
Щоб ви квітли з кожним кроком,
Отже, всіх вас з Новим роком!
Напомним, что в рождественские праздники (зимние святки) можно было наиболее точно предсказывать будущее, поэтому молодые девушки пользовались моментом и участвовали в гаданиях.
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