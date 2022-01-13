Двум знакам Зодиака карты Таро пророчат разрыв отношений в ближайшие месяцы

Этих знаков ждут ссоры с любимыми и разочарования

Новый 2022 год для многих ознаменуется переменами, но не у всех они произойдут легко и приятно, — некоторые могут пережить разрыв.

Как говорит любовный гороскоп Таро, составленный "Телеграфом" на 2022 год, этими знаками могут стать Рак и Весы.

Ракам выпала карта перевернутый Мир

В обычном положении это очень положительная карта, однако в перевернутом положении она указывает на то, что работа над собой не закончена, и счастливая жизнь пока отсрочивается.

В течение 2022 года представители этого знака, состоящие в отношениях, могут заметить, что их половинка совсем не такая, как им виделось раньше. Внезапно могут открыться недостатки партнера, которые впоследствии приведут к разрыву.

Весам выпала карта перевернутая Четверка мечей

В ближайшие месяцы у Весов будет неладно с личной жизнью, — в прежних отношениях могут возникнуть серьезные проблемы, конфликты и измены, которые приведут к разрыву.

Для одиноких представителей знака Весы эта карта тоже не обещает ничего хорошего. Если Вы встретите партнера, то скорее всего он Вас разочарует или не подойдет Вам.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал денежный гороскоп для всех знаков Зодиака на 2022 год.