Туризм в условиях пандемии: как спланировать путешествие и не потерять деньги

Эксперт рассказала, нужно ли пользоваться услугой страхования при планировании путешествия

Во время пандемии организовать путешествие, как это было раньше, уже не получится: странам приходится изменять правила въезда в режиме реального времени, а заранее приобретенные путевки могут так и не пригодится из-за осложнений эпидемиологической обстановки. Как рассказала "Телеграфу" руководительница отдела развития направлений Join UP! Екатерина Артюх, планирование путешествий во времена ковида значительно усложнилось, но обезопасить себя от возможных финансовых рисков поможет страхование.

Эксперт называет три главных преимущества страхования.

1. Сохранит деньги, если из-за болезни поездку придется отложить

Страхование от невыезда покрывает риски еще до начала тура в случае, если вы получили положительный ПЦР-тест на коронавирус или другие заболевания, предусматривающие госпитализацию или делающие невозможным путешествие. Более того, такое страхование защитит, если из-за положительного ПЦР-теста турист пропускает свой самолет. Причем не только самого туриста, но и всех лиц, указанных в ваучерах, если речь идет о семье.

2. Покроет расходы на самоизоляцию

Если вы беспокоитесь, что в случае непредвиденных обстоятельств придется потратиться на самоизоляцию, то от этих переживаний может избавить страхование дополнительных финансовых рисков. В туркомпании отмечают, что эта услуга имеет особое значение, ведь туристу, если обнаружили COVID-19, понадобится находиться в стране пребывания до полного выздоровления, а это – проживание и питание. К тому же, может потребоваться трансфер в аэропорт на новый рейс.

"Страхование дополнительных финансовых рисков позволяет быть уверенным, что даже из-за болезни дополнительное пребывание в стране путешествия не потребует дополнительных средств", — добавляет Артюх.

Читайте также: Категория Путешествия "Омикрон" закрывает европейские границы: новые условия въезда для туристов из Украины (инфографика) В МИД призывают украинцев отложить поездки за границу до стабилизации ситуации с ковидом

3. Компенсирует средства, если границы закроют или изменят дату поездки

Услуга страхования также может обезопасить от лишних негативных эмоций по отмене путешествия или изменению сроков поездки, в том числе из-за COVID-19. Страхование предполагает, что если страна, в которую вы собираетесь в отпуск, вдруг закроет свои границы – вы сможете компенсировать свои расходы.

"С оформленным страхованием от невыезда в случае страхового случая страховая компания возместит расходы на авиабилеты или тур почти полностью. Для этого вам нужно предоставить документальное подтверждение причин, по которым вы не смогли вовремя вылететь за границу, и эти причины должны быть указаны в перечне страховых случаев", — объяснили в Join UP!.

Добавим, что страхование не обязательно. Выбор всегда остается за вами. Но, по словам Артюх, эта услуга минимизирует риск потерять деньги и поможет получить от путешествия только хорошие эмоции и удовольствие.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие направления выбрать для зимнего отдыха. Украинцы могут путешествовать по внутренним маршрутам, в частности топ-локацией для зимних путешествий в Украине являются Карпаты. Но также для украинских туристов открыто немало стран, где можно провести отпуск зимой.