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Названы знаки Зодиака, которые великолепно врут

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Какие знаки Зодиака самые лживые Новость обновлена 13 января 2022, 10:52
Какие знаки Зодиака самые лживые

Раскусить ложь этих людей практически невозможно.

Не секрет, что во многом знак Зодиака определяет наш характер. Так, например, под определенными знаками рождаются самые вредные мужчины и самые вредные девушки. А вот некоторые знаки Зодиака способны очень искусно лгать и могут обмануть любого.

Астрологи назвали тройку самых лживых знаков Зодиака, пишет "Клубер".

Лев

Львы врут мало, но делают это так умело, что раскрыть их обман практически невозможно. Чаще всего Львы врут для того, чтобы повысить свой авторитет в глазах окружающих, увеличить свой статус и приукрасить заслуги.

Скорпион

Скорпион — самый страшный и искусный лжец, разоблачить которого практически не возможно. Они отлично разбираются в психологии и могут очень умело манипулировать людьми. Со Скорпионами надо быть очень осторожным.

Рыбы

Рыбы очень любят рассказывать о себе всяческие небылицы. Порой они даже более лживы, чем Скорпионы. К обману они прибегают, для того чтобы выставить себя в лучшем свете и показать, что они ничем не хуже остальных. Разоблачить из бывает довольно трудно.

Ранее "Телеграф" писал, какие знаки Зодиака являются самыми романтичными.

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астролог
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