Ретроградный Меркурий 2022: астролог рассказала, в чем его главная опасность

Период ретроградности Меркурия продлится до начала февраля

В пятницу, 14 января 2022 года, начинается фаза ретроградного Меркурия, которая продлится до 4 февраля. В этот период возрастает риск ошибок в работе и появления проблем со здоровьем.

Подробнее о ретроградном Меркурии и его особенностях в комментарии "Телеграфу" рассказала астропсихолог Лариса Гресь.

По ее словам, накануне фазы ретроградности Меркурий проходит рядом с Сатурном, Солнцем, Плутоном. Помимо этого, до 29 января продолжает быть ретроградной Венера. В связи с этим, пояснила астролог, данный период времени опасен тем, что процесс может быть невидимым. Как отметила Гресь, Меркурий и Венера при выходе из знака Козерог обязательно столкнутся с Плутоном, а потом и с Сатурном в Водолее. Это, в свою очередь, может резко усугубить ситуацию.

Так, если допустить просчеты в бизнесе или невнимательно отнестись к своему здоровью, то в мае (тогда будет следующая петля Меркурия) есть вероятность потери стабильности в физическом или же материальном плане.

Астролог добавляет, что в мае ретроградность Меркурия будет формироваться в период лунного затмения. Потому в тот момент есть риск возникновения ситуаций, способных усложнить существующее положение вещей.

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Что нельзя делать при ретроградном Меркурии

Астролог рекомендует отказаться от некоторых планов в момент ретро-Меркурия:

Не стоит покупать технику, машину и совершать иные крупные покупки.

Не принимайте решения о переходе на новое место работы.

Лучше не делать кардинальных шагов по смене сферы деятельности.

Отложите плановые операции.

Также Гресь отметила, что ретро-Меркурий может сулить серьезные проблемы в общении, где будут возникать запутанные, неточные и ошибочные моменты.

А вот отлично подойдет период ретрофазы Меркурия для самоанализа. По словам астролога, есть все шансы лучше узнать себя и определить свои сильные и слабые стороны.

Кроме того, ретроградный Меркурий может помочь нам довести до финала дела, которые не получились ранее. Как советует астролог, если какое-то дело не удавалось в прошлом, то к нему стоит вернуться и попробовать вновь. Однако есть важный нюанс: закреплять достигнутый результат нужно уже при прямом движении Меркурия.

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