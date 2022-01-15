Крещение Господне 2022: дата, запреты и обычаи Водохрещи в Украине
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19 января Иисус Христос крестился в реке Иордан
Крещение Господне, ежегодно отмечаемый 19 января, — важный христианский праздник, богатый традициями, обычаями и запретами. Этот день знаменует конец рождественских праздников, проходящих в период с 7 по 19 января.
Крещение Господне 2022 — история праздника
Согласно Евангелию, именно 19 января произошло Крещение 30-летнего Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Предтечей, которого также называют Крестителем. Считается, что в момент крещения на Иисуса сошел Святой дух в виде голубя, и назвал Христа Сыном Божьим. Именно поэтому Крещение называют также праздником Богоявления.
В 2022 году праздник выпадает на среду.
Крещение Господне 2022 — традиции и обычаи
Вечер накануне праздника Крещения называется Крещенский сочельник. 18 января соблюдается строгий пост, поэтому ужин в это время должен быть постным и безалкогольным. По традиции готовится кутья.
В день Крещенского сочельника и в день самого праздника 19 января совершается Великое водоосвящение, которое в народе получило название Водохрещи. Верят, что вода, которая была освящена в это время способна исцелить душу и тело.
Главная традиция Крещения Господне — купание в освященной проруби в форме креста или круга. Считается, что таким образом можно смыть с себя грехи. При этом следует окунаться в купель три раза, со словами: "Во имя Отца, Сына и Святого Духа".
Крещение Господне 2022 — что нельзя делать в этот день
- Категорически неприемлемы ссоры, ругань, сплетни.
- 19 января нельзя убирать, стирать, шить и вязать.
- Нельзя занимать деньги и выносить вещи из дома.
- Запрещено пить спиртное до и после купания в ледяной воде.
Добавим, что после праздника Крещение Господне в Украине в январе отмечается еще несколько важных церковных праздников. О каких датах нужно знать — смотрите в материале "Телеграфа" (календарь).
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