Гороскоп Таро на неделю: Львов накроет печаль, а Рыб ждут внезапные перемены

Некоторые наконец смогут отпустить прошлое и двигаться дальше

Середина января 2022 года принесла начало нового ретроградного Меркурия, благодаря чему практически для каждого начнутся свои собственные испытания, однако многие смогут обернуть ситуацию в свою пользу.

"Телеграф" составил прогноз по картам Таро, что ждет каждый знак Зодиака на неделе с 17 по 23 января 2022 года включительно.

Вот какие карты выпали на этой неделе

Овен — Мир

Вам очень повезло! Это карта триумфа и процветания. Она указывает на то, что Вы приняли все достоинства и недостатки как себя, так и окружения, вследствие чего нашли баланс в жизни и пришли через него к благополучию.

Телец — Король жезлов

Ближайшая неделя выдастся для Вас благоприятной, Вы можете получить важные известия и в целом удача будет на Вашей стороне. Однако не все планы могут пойти так, как ожидалось, и придется приложить усилия для достижения успеха.

Близнецы — перевернутая Верховная жрица

На этой неделе Вам стоит поменьше хвататься за материальное, поумерить эгоизм и жадность. Также лучше не игнорируйте свой внутренний голос.

Рак — Десятка пентаклей

Поздравляем, это карта богатства. Она прогнозирует стабильность и благополучие в семье и денежной сфере, и, более того, указывает, что в ближайшее время Вы можете встретить свою вторую половину или получить работу получше.

Лев — Пятерка кубков

Это карта утраты и потери, обещающая печаль. Однако еще она указывает на то, что Вы недооцениваете что-то хорошее, что еще имеете, вместо этого всецело сосредоточившись на утраченном.

Дева — Двойка кубков

Второе название этой карты — "Владыка любви". Возможно, на этой неделе Вы встретите подходящего партнера, разглядите такового в старом знакомом, или придете ко взаимопониманию со своей половинкой.

Весы — перевернутая Королева жезлов

В этом положении карта описывает независимую, эгоистичную, нестабильную женщину, которая сама не знает, чего хочет. Обычно она прогнозирует ссоры, проблемы в делах и неудачи в работе. Держитесь.

Скорпион — перевернутая Пятерка мечей

Эта карта еще называется "Владыка поражения", при этом негативный смысл она несет как в прямом, так и перевернутом положении. Она прогнозирует позор, утрату, проигрыш, заговоры, а иногда даже похороны.

Стрелец — перевернутая Девятка кубков

Второе название карты — "Владыка материального счастья". Она указывает на успех, но в перевернутом положении говорит еще и о том, что он не ценится. Блага растрачиваются впустую ради мимолетных удовольствий. Берегите своё счастье.

Козерог — перевернутое Солнце

В этом положении карта предсказывает крушение планов, поражение и тяжелое положение, из которого Вы будете неспособны самостоятельно найти выход из-за страха, пессимизма и ограниченности мышления.

Водолей — Смерть

Не стоит пугаться из-за названия карты, на самом деле она несет положительный смысл. Подразумевается смерть чего-то старого и ненужного, внутреннее перерождение и обновление, избавление от тягот и старых чувств.

Рыбы — Рыцарь мечей

На этой неделе в Вашей жизни могут произойти неожиданные и стремительные перемены, Вы будете настроены решительно и несколько агрессивно добиваться поставленных целей.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал любовный гороскоп по картам Таро о том, что ждет каждый знак в личной жизни в 2022 году.