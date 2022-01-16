Гороскоп Таро на неделю: Львов накроет печаль, а Рыб ждут внезапные перемены
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Некоторые наконец смогут отпустить прошлое и двигаться дальше
Середина января 2022 года принесла начало нового ретроградного Меркурия, благодаря чему практически для каждого начнутся свои собственные испытания, однако многие смогут обернуть ситуацию в свою пользу.
"Телеграф" составил прогноз по картам Таро, что ждет каждый знак Зодиака на неделе с 17 по 23 января 2022 года включительно.
Овен — Мир
Вам очень повезло! Это карта триумфа и процветания. Она указывает на то, что Вы приняли все достоинства и недостатки как себя, так и окружения, вследствие чего нашли баланс в жизни и пришли через него к благополучию.
Телец — Король жезлов
Ближайшая неделя выдастся для Вас благоприятной, Вы можете получить важные известия и в целом удача будет на Вашей стороне. Однако не все планы могут пойти так, как ожидалось, и придется приложить усилия для достижения успеха.
Близнецы — перевернутая Верховная жрица
На этой неделе Вам стоит поменьше хвататься за материальное, поумерить эгоизм и жадность. Также лучше не игнорируйте свой внутренний голос.
Рак — Десятка пентаклей
Поздравляем, это карта богатства. Она прогнозирует стабильность и благополучие в семье и денежной сфере, и, более того, указывает, что в ближайшее время Вы можете встретить свою вторую половину или получить работу получше.
Лев — Пятерка кубков
Это карта утраты и потери, обещающая печаль. Однако еще она указывает на то, что Вы недооцениваете что-то хорошее, что еще имеете, вместо этого всецело сосредоточившись на утраченном.
Дева — Двойка кубков
Второе название этой карты — "Владыка любви". Возможно, на этой неделе Вы встретите подходящего партнера, разглядите такового в старом знакомом, или придете ко взаимопониманию со своей половинкой.
Весы — перевернутая Королева жезлов
В этом положении карта описывает независимую, эгоистичную, нестабильную женщину, которая сама не знает, чего хочет. Обычно она прогнозирует ссоры, проблемы в делах и неудачи в работе. Держитесь.
Скорпион — перевернутая Пятерка мечей
Эта карта еще называется "Владыка поражения", при этом негативный смысл она несет как в прямом, так и перевернутом положении. Она прогнозирует позор, утрату, проигрыш, заговоры, а иногда даже похороны.
Стрелец — перевернутая Девятка кубков
Второе название карты — "Владыка материального счастья". Она указывает на успех, но в перевернутом положении говорит еще и о том, что он не ценится. Блага растрачиваются впустую ради мимолетных удовольствий. Берегите своё счастье.
Козерог — перевернутое Солнце
В этом положении карта предсказывает крушение планов, поражение и тяжелое положение, из которого Вы будете неспособны самостоятельно найти выход из-за страха, пессимизма и ограниченности мышления.
Водолей — Смерть
Не стоит пугаться из-за названия карты, на самом деле она несет положительный смысл. Подразумевается смерть чего-то старого и ненужного, внутреннее перерождение и обновление, избавление от тягот и старых чувств.
Рыбы — Рыцарь мечей
На этой неделе в Вашей жизни могут произойти неожиданные и стремительные перемены, Вы будете настроены решительно и несколько агрессивно добиваться поставленных целей.
Напомним, ранее "Телеграф" публиковал любовный гороскоп по картам Таро о том, что ждет каждый знак в личной жизни в 2022 году.
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