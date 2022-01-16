Выберите картинку и узнайте, что вами движет в жизни больше всего

Посмотрите на изображения и укажите на то, которое понравилось вам более всего

Личность человека является очень многогранной. Нередко мы сами можем разобраться со своими особенностями характера, однако как мы можем узнать, что движет нами в той или иной жизненной ситуации? Психологи заверяют, что именно наше подсознание является основным действующим фактором, а понять наши главные бессознательные действия можно с помощью визуальных ассоциативных тестов.

Психолог Сусанна Дергачова поделилась простым тестом по картинке с чашами, который расскажет о вашем характере намного больше.

Перед вами изображение нескольких чаш. Посмотрите на каждый и укажите тот прибор, который вам понравился. Прочтите ниже, что выбранная вами чаша означает для вас.

Интерпретация результатов:

Если вы выбрали картинку №1

Вы очень решительны. Знаете, что вам необходимо получить от жизни, и действуете в сугубо личных интересах. При этом вы умеете радоваться разным мелочам.

Если вы выбрали картинку №2

Вы очень глубокий человек. Проводите свое время в раздумьях и анализе. Часто у вас возникает такое впечатление, будто бы никто из близких вам людей не способен понять ваши действия.

Если вы выбрали картинку №3

Вы невероятно одаренные, без проблем понимаете суть происходящих событий. Благодаря этому вы часто добиваетесь нужных высот и решаете проблемы максимально эффективно.

Если вы выбрали картинку №4

Вы не любите лжецов, предпочитаете правду, какой бы горькой она ни была. С людьми неискренними прекращаете общения очень быстро. Также вы уверенны в собственных силах и заряжаете оптимизмом окружающих.

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Если вы выбрали картинку №5

Вы всегда действуете волею разума и никаких иных поступков вы себе не позволяете. У вас все спланировано и разложено по полочкам. Вы любите контролировать жизнь, поэтому близкие могут считать вас черствым человеком.

Если вы выбрали картинку №6

Вы любите помогать ближним по любому поводу. Так вы становитесь счастливее. Характер очень мягкий.

Если вам интересны такие ассоциативные тесты, у нас есть для вас сюрприз: о том, чем вы раздражаете людей, как притягиваете мужчин, а также, что готовит вам судьба в наступивший год Черного Тигра — обо всем этом вы можете узнать в предыдущих материалах "Телеграфа".