Укр

Выберите картинку и узнайте, что вами движет в жизни больше всего

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
321
Тест по картинке - что может сказать о вас чаша Новость обновлена 16 января 2022, 11:47
Тест по картинке - что может сказать о вас чаша

Посмотрите на изображения и укажите на то, которое понравилось вам более всего

Личность человека является очень многогранной. Нередко мы сами можем разобраться со своими особенностями характера, однако как мы можем узнать, что движет нами в той или иной жизненной ситуации? Психологи заверяют, что именно наше подсознание является основным действующим фактором, а понять наши главные бессознательные действия можно с помощью визуальных ассоциативных тестов.

Психолог Сусанна Дергачова поделилась простым тестом по картинке с чашами, который расскажет о вашем характере намного больше.

Перед вами изображение нескольких чаш. Посмотрите на каждый и укажите тот прибор, который вам понравился. Прочтите ниже, что выбранная вами чаша означает для вас.

Интерпретация результатов:

Если вы выбрали картинку №1

Вы очень решительны. Знаете, что вам необходимо получить от жизни, и действуете в сугубо личных интересах. При этом вы умеете радоваться разным мелочам.

Если вы выбрали картинку №2

Вы очень глубокий человек. Проводите свое время в раздумьях и анализе. Часто у вас возникает такое впечатление, будто бы никто из близких вам людей не способен понять ваши действия.

Если вы выбрали картинку №3

Вы невероятно одаренные, без проблем понимаете суть происходящих событий. Благодаря этому вы часто добиваетесь нужных высот и решаете проблемы максимально эффективно.

Если вы выбрали картинку №4

Вы не любите лжецов, предпочитаете правду, какой бы горькой она ни была. С людьми неискренними прекращаете общения очень быстро. Также вы уверенны в собственных силах и заряжаете оптимизмом окружающих.

Если вы выбрали картинку №5

Вы всегда действуете волею разума и никаких иных поступков вы себе не позволяете. У вас все спланировано и разложено по полочкам. Вы любите контролировать жизнь, поэтому близкие могут считать вас черствым человеком.

Если вы выбрали картинку №6

Вы любите помогать ближним по любому поводу. Так вы становитесь счастливее. Характер очень мягкий.

Если вам интересны такие ассоциативные тесты, у нас есть для вас сюрприз: о том, чем вы раздражаете людей, как притягиваете мужчин, а также, что готовит вам судьба в наступивший год Черного Тигра — обо всем этом вы можете узнать в предыдущих материалах "Телеграфа".

Теги:
#тесты #Психология #Картинки #Гадания
В Украине с 16 января русскоязычные печатные СМИ будут выходить на украинском
Украина
С 16 января вступили в силу новые нормы по украинскому языку: как будут работать СМИ и что ждет нарушителей
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В Украине с 16 января русскоязычные печатные СМИ будут выходить на украинском
С 16 января вступили в силу новые нормы по украинскому языку: как будут работать СМИ и что ждет нарушителей
Дата публикации
Категория
На Крещение в Украине стихнет ветер и будет преимущественно сухая погода
Синоптики пообещали украинцам приятный сюрприз на Крещение
Дата публикации
Категория
Дмитрий Песков требует от Украины объяснений из-за ситуации на границах
Россия после угроз по поводу НАТО заявила об опасности со стороны Украины: подробности
Дата публикации
Категория
Поселковый председатель Славского ответил на критику Майкла Щура
Мэр Славского ответил по поводу ужасного сервиса, но ему снова досталось
Дата публикации
Категория
Родители украинских школьников продолжают нагнетать
Клопотенко вступил в перепалку с подписчицей из-за "голодных детей в украинских школах": "Если вы недовольны, то..."