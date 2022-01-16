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"Кажется, его сейчас стошнит": Григорий Лепс встревожил болезненным видом на фото

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Российский артист отметил праздник "одиночества" Новость обновлена 16 января 2022, 12:53
Российский артист отметил праздник "одиночества"

Новые фото певца стали причиной для беспокойства фанатов

Брошенный женой 59-летний российский исполнитель Григорий Лепс, который на днях поделился своим фото с косичками на голове, судя по последним кадрам, находится не в лучшей физической и психологической форме.

Певец на своей официальной странице в Инстаграме опубликовал пару снимков из московского ресторана. На фото мужчина, который спустя 20 лет брака развелся с женой Анной Шаплыковой, с задумчивым и грустным видом сидит за столом. Перед Лепсом стоит пустая тарелка и бокал, вероятнее всего, наполненый водой.

"Одиночество тоже праздник", — написал певец, комментируя снимки.

В Telegram-канале "Небожена" с юмором отметили: "Кажется, его сейчас стошнит".

В комментариях под этим постом пользователи написали, что популярного артиста, с долгом в размере 1,7 миллиона рублей (от 578 тысяч грн), стало жалко и отметили его проблемы с алкоголем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на фоне развода у Григория Лепса начались проблемы со здоровьем, и он в декабре 2021 года дважды в пьяном виде оказывался в психиатрической лечебнице. Правда, сам певец заявлял о том, что у него был сосудистый криз, из-за которого он и решил лечь в больницу. Последнее время певец расстраивает поклонников внешним видом, особенно худобой и впалыми щеками.

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#Григорий Лепс
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