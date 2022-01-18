Укр

"Волчье" полнолуние кардинально изменит жизнь трех знаков Зодиака к лучшему

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Гороскоп на полнолуние 2022 Новость обновлена 18 января 2022, 08:50
Гороскоп на полнолуние 2022

В полнолуние кардинально переменится жизнь водных знаков Зодиака.

Первое полнолуние 2022 года, которое пройдет 18 января, носит название "волчье". Такое название оно получило из-за древних индийских племен, в чьей культуре влияние волка было очень сильным. Из-за постоянного воя на Луну индейцы считали волков проводниками в потусторонний мир. И согласно их поверьям, именно январская полная Луна считается "волчьей".

Как пишет "1001 гороскоп" в день январского полнолуния жизнь трех знаков Зодиака кардинально изменится.

Рак

Раку в день январского полнолуния будет прекрасно удаваться работать с цифрами и фактами. В этот день вам стоит подумать о том, как улучшить свое материальное положение — и в вашей голове обязательно появится действенный план, который поможет вам заработать.

Кроме того, в этот день астрологи советуют вам направить свои мысли на заботу о собственном комфорте. Планирование ремонта и отпуска будет особенно удачным.

Скорпион

Для Скорпионов полнолуние 18 января — отличный день для планирования отпуска. Чем более четко и в деталях вы распишите свои планы — тем лучше вам удастся отдохнуть. Не пренебрегайте этим действием, ведь этот отпуск сможет стать по-настоящему поворотным временем в вашей жизни.

Рыбы

Рыбам в этот день необходимо внимательно слушать все, что происходит вокруг: вы сможете узнать важные вещи. Ценная информация, которую вы узнаете, поможет вам преуспеть в ваших делах. Главное — держать ухо востро и не упускать отличных шансов.

Ранее "Телеграф" назвал знаки Зодиака, которые не умеют сопереживать.

Теги:
#Гороскоп #Луна #Полнолуние #волчье полнолуние
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