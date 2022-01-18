Трем знакам Зодиака карты Таро обещают "творческий прорыв" в 2022 году
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 217
Главное идти к своей цели, не покладая рук — удача будет на Вашей стороне
В то время как одним знакам Зодиака чрезвычайно повезет в любви в течение 2022 года, другие могут добиться заметных профессиональных успехов.
Как говорит денежный гороскоп, составленный "Телеграфом" по картам Таро, этими знаками станут Овен, Близнецы и Дева.
Овнам выпала карта Семерка кубков
Другое название этой карты — "Мечты", и она говорит о том, что человек погряз в иллюзиях и создал вокруг себя свой собственный воображаемый мир, отгородившись от реальности.
Карта предупреждает, что в ближайшие месяцы Вы увидите много перспективных вариантов развития в деловой и творческой сферах, однако большинство из них будут ошибкой. В то же время, если Вы сможете сделать правильный выбор, то совершите большой творческий прорыв.
Близнецам выпала перевернутая Тройка кубков
В этом положении карта довольно негативная, она говорит о пресыщении, предупреждает о разрыве отношений и что не все планы реализуются.
Но карта также говорит о том, что удастся завершить какое-то важное дело, совершить важные достижения в рабочем плане.
Девам выпала Королева жезлов
Это очень благоприятная карта для профессиональной сферы. Она указывает на то, что в ближайшее время у Вас будет много уверенности в себе и сил, чтобы продвигаться в делах.
Высок шанс, что именно в этом году Вы займете руководящую должность или же самостоятельно откроете успешное дело.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что для четырех знаков Зодиака 2022 год принесет "неприятный сюрприз" по картам Таро.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-