Трем знакам Зодиака карты Таро обещают "творческий прорыв" в 2022 году

Главное идти к своей цели, не покладая рук — удача будет на Вашей стороне

В то время как одним знакам Зодиака чрезвычайно повезет в любви в течение 2022 года, другие могут добиться заметных профессиональных успехов.

Как говорит денежный гороскоп, составленный "Телеграфом" по картам Таро, этими знаками станут Овен, Близнецы и Дева.

Овнам выпала карта Семерка кубков

Другое название этой карты — "Мечты", и она говорит о том, что человек погряз в иллюзиях и создал вокруг себя свой собственный воображаемый мир, отгородившись от реальности.

Карта предупреждает, что в ближайшие месяцы Вы увидите много перспективных вариантов развития в деловой и творческой сферах, однако большинство из них будут ошибкой. В то же время, если Вы сможете сделать правильный выбор, то совершите большой творческий прорыв.

Близнецам выпала перевернутая Тройка кубков

В этом положении карта довольно негативная, она говорит о пресыщении, предупреждает о разрыве отношений и что не все планы реализуются.

Но карта также говорит о том, что удастся завершить какое-то важное дело, совершить важные достижения в рабочем плане.

Девам выпала Королева жезлов

Это очень благоприятная карта для профессиональной сферы. Она указывает на то, что в ближайшее время у Вас будет много уверенности в себе и сил, чтобы продвигаться в делах.

Высок шанс, что именно в этом году Вы займете руководящую должность или же самостоятельно откроете успешное дело.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что для четырех знаков Зодиака 2022 год принесет "неприятный сюрприз" по картам Таро.