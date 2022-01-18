Саша Дони на фоне слухов о новой девушке Тимати разделась догола (фото)

Каждый переживает расставание по своему.

Украинская модель Саша Дони (настоящее имя Александра Донец), которую долгое время считали девушкой известного российского продюсера и репера Тимати, после первых слухов о новой подруге своего предполагаемого возлюбленного немного "затихла" в своих соцсетях, и несколько дней ничего не публиковала.

Спустя пару дней девушка вернулась в Инстаграм, поразив своих поклонников откровенным фото. Саша опубликовала в сторис свое обнаженное фото, на котором предстала абсолютно голой, прикрывшись лишь листком от цветка.

Стоит отметить, что спустя несколько часов Александра удалила это фото, но как мы знаем в сети можно найти все. Поэтому на волнах интернета этот снимок остался.

"Кошмар, жених на новом месте приснился" — подписала фото Дони.

Ранее, девушка показала, что она переезжает на новую квартиру, отметив, что она очень хочет, чтобы ее следующий переезд был уже в свой дом.

Что известно об отношениях Саши Дони и Тимати

В августе 2021 года в сети появилась информация о романе Тимати и украинской модели Саши Дони. Они вместе отдохнули на острове Миконос в Греции. Саша Дони — модель и блогер из Украины. В своем Инстаграм девушка часто показывает фигуру и публикует откровенные фото.

Отметим, что Сашу Дони подписчики критикуют за переделанную внешность. В комментариях к ее фото пишут, что она делала пластику груди, носа, подкалывала губы.