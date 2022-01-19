Укр

Крещение Господне 2022: самые строгие запреты праздника

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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19 января запрещается запасать святую воду в огромных количествах
19 января запрещается запасать святую воду в огромных количествах

Люди верят, что тот, кто окунется на Крещение, весь год не будет болеть.

В среду, 19 января, православные христиане отмечают один из двунадесятых церковных праздников – Крещение Господне или Богоявление, который посвящен крещению 30-летнего Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Предтечей (Крестителем). Это очень важный праздник, который богат различными традициями и запретами.

Главной традицией Крещения Господнего является освящение воды. Люди верят, что в этот день вода обретает уникальные целебные свойства, и способна вылечить о любых болезней.

Также, отсюда и пришла традиция купания в проруби на Крещение. Верующие считают, что таким образом можно очиститься от грехов. Отметим, что ПЦУ развеяла этот миф.

Отметим, что в отличие от Крещенского сочельника, в праздник Крещения поста нет, что освобождает верующих от контроля за своим питанием. Однако помимо этого, в день Богоявления существует ряд строгих запретов.

Что нельзя делать на Крещение Господне:

  • нельзя плакать,
  • нельзя жадничать, особенно набирая освященную воду,
  • нельзя ни с кем ссориться,
  • категорические запрещено жаловаться, клеветать и сплетничать,
  • нельзя разбавлять освященную воду,
  • категорически запрещено ругаться,
  • перед купанием в проруби запрещено пить алкоголь,
  • нельзя стирать, убирать, шить и вязать.

Напомним, ранее мы писали, кому врачи не рекомендуют погружаться в прорубь и по каким причинам. Об этом "Телеграфу" подробно рассказала врач-терапевт Харьковского медицинского центра "МамаВрач" Надежда Жарикова.

Теги:
#Запреты #Крещение #Господнее Крещение #Крещение Господне
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