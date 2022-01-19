Крещение Господне 2022: самые строгие запреты праздника
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Люди верят, что тот, кто окунется на Крещение, весь год не будет болеть.
В среду, 19 января, православные христиане отмечают один из двунадесятых церковных праздников – Крещение Господне или Богоявление, который посвящен крещению 30-летнего Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Предтечей (Крестителем). Это очень важный праздник, который богат различными традициями и запретами.
Главной традицией Крещения Господнего является освящение воды. Люди верят, что в этот день вода обретает уникальные целебные свойства, и способна вылечить о любых болезней.
Также, отсюда и пришла традиция купания в проруби на Крещение. Верующие считают, что таким образом можно очиститься от грехов. Отметим, что ПЦУ развеяла этот миф.
Отметим, что в отличие от Крещенского сочельника, в праздник Крещения поста нет, что освобождает верующих от контроля за своим питанием. Однако помимо этого, в день Богоявления существует ряд строгих запретов.
Что нельзя делать на Крещение Господне:
- нельзя плакать,
- нельзя жадничать, особенно набирая освященную воду,
- нельзя ни с кем ссориться,
- категорические запрещено жаловаться, клеветать и сплетничать,
- нельзя разбавлять освященную воду,
- категорически запрещено ругаться,
- перед купанием в проруби запрещено пить алкоголь,
- нельзя стирать, убирать, шить и вязать.
Напомним, ранее мы писали, кому врачи не рекомендуют погружаться в прорубь и по каким причинам. Об этом "Телеграфу" подробно рассказала врач-терапевт Харьковского медицинского центра "МамаВрач" Надежда Жарикова.
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