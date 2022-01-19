Крещение Господне 2022: самые строгие запреты праздника

Люди верят, что тот, кто окунется на Крещение, весь год не будет болеть.

В среду, 19 января, православные христиане отмечают один из двунадесятых церковных праздников – Крещение Господне или Богоявление, который посвящен крещению 30-летнего Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Предтечей (Крестителем). Это очень важный праздник, который богат различными традициями и запретами.

Главной традицией Крещения Господнего является освящение воды. Люди верят, что в этот день вода обретает уникальные целебные свойства, и способна вылечить о любых болезней.

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Также, отсюда и пришла традиция купания в проруби на Крещение. Верующие считают, что таким образом можно очиститься от грехов. Отметим, что ПЦУ развеяла этот миф.

Отметим, что в отличие от Крещенского сочельника, в праздник Крещения поста нет, что освобождает верующих от контроля за своим питанием. Однако помимо этого, в день Богоявления существует ряд строгих запретов.

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Что нельзя делать на Крещение Господне:

нельзя плакать,

нельзя жадничать, особенно набирая освященную воду,

нельзя ни с кем ссориться,

категорические запрещено жаловаться, клеветать и сплетничать,

нельзя разбавлять освященную воду,

категорически запрещено ругаться,

перед купанием в проруби запрещено пить алкоголь,

нельзя стирать, убирать, шить и вязать.

Напомним, ранее мы писали, кому врачи не рекомендуют погружаться в прорубь и по каким причинам. Об этом "Телеграфу" подробно рассказала врач-терапевт Харьковского медицинского центра "МамаВрач" Надежда Жарикова.