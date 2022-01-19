Женщины этих трех знаков Зодиака становятся лучшими женами

Эти женщины умны, красивы и добры.

Представительницы некоторых знаков Зодиака склонны к тому, чтобы часто менять мужчин и выходят замуж по несколько раз. Из других же зодиакальных представительниц наоборот получаются лучшие жены. Астрологи назвали тройку знаков Зодиака, которые лучше всего подходят на роль спутницы жизни.

Об этом пишет "Клубер".

Рак

Рак — идеальная жена. Выходить замуж она не торопиться, но если уж вышла, то проявит себя максимально. Эти женщины и умницы, и красавицы, и прекрасно ведут хозяйство. Она прекрасная мать и хорошо воспитывает своих детей. Способна найти общий язык с многочисленными родственниками и друзьями мужа, а для него будет верной поддержкой и опорой.

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Дева

Женщины-Девы очень умны. Они все понимают с полуслова. Для своего мужа она будет и лучшим другом и любимой женщиной. Дева всегда поддержит и даст мудрый совет. Правда, иногда она начинает подавлять мужа своим умом, но потом быстро остывает и извиняется.

Скорпион

Женщина-Скорпион приворожит любого, а потом наколдует ему славу, успех и богатство. Их мужьям обычно все завидуют, ведь Скорпионши чертовски умны и красивы — живое воплощение идеала.

Ранее "Телеграф" рассказывал женщин каких знаков Зодиака стоит бояться мужчинам.