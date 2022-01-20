День Крестителя Иоанна 2022: что категорически нельзя делать на Собор Предтечи и Крестителя Господнего

Пророк Иоанн Креститель — после Девы Марии самый чтимый святой.

Традиционно, на сле­ду­ю­щий день после ве­ли­ких церковных празд­ни­ков в ПЦУ принято вспо­ми­нать тех свя­тых, ко­то­рые являются частью дан­но­го свя­щен­но­го со­бы­тия в ис­то­рии. Поэтому после Крещения Господнего, 20 января, православные отмечают Собор Предтечи и Крестителя Господнего Иоанна.

Отметим, что слово "собор" означает, что в храмах собираются верующие, которые совершают богослужение в честь поминаемого святого. Поэтому в этот день нужно с самого утра отправляться в церковь на службу.

В честь пророка Иоанна также установлено еще несколько праздников: 6 октября — зачатие Иоанна Крестителя, 7 июля — рождество Иоанна Крестителя, 11 сентября — усекновение главы Иоанна Предтечи. Также 9 марта отмечается первое и второе обретение его главы, а 7 июня — третье.

Стоит отметить, что в Собор Предтечи и Крестителя Господнего снимается запрет на свадьбы, который действовал в течение всего Рождественского поста и Святок, что значит, что 20 января не только можно, но и нужно свататься и сочетаться браком.

Что нельзя делать в Собор Предтечи и Крестителя Господнего Иоанна:

Нельзя сквернословить.

Нельзя убираться и усердно трудиться.

Нельзя долго смотреться в зеркало.

Лучше избегать стеклянных тарелок и стаканов, а также начищенных до зеркального блеска столовых приборов.

Нельзя завидовать.

Нельзя думать о плохом.

Добавим, что после праздника Крещение Господне и Собора Предтечи в Украине в январе отмечается еще несколько важных церковных праздников. О каких датах нужно знать — смотрите в материале "Телеграфа" (календарь).