Два самых злых знака Зодиака

В гневе эти два знака Зодиака бывают страшны.

Знаки Зодиака, под которыми мы родились способны привносить в наш характер не только положительные, но и отрицательные черты. Например, некоторые знаки Зодиака не умеют сопереживать и часто ведут себя безразлично, другим же свойственна злоба и нелюбовь к людям. Астрологи назвали два знака Зодиака, которые являются самыми злыми.

Об этом пишет "Клубер".

Овен

Овном управляет импульсивный Марс, который страшен в своем гневе. Если вы чем-то разозлите Овна, то увидите, что такое настоящая ярость. Представители этого знака распаляются в считанные секунды и обуять их гнев бывает очень сложно.

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Овны — вспыльчивы и упрямы, всегда твердо стоят на своем и считают свою точку зрения единственно верной. Вступать с ними в споры бесполезно — они не услышат вашу позицию.

Скорпион

Еще один знак, который находится под покровительством Марса — это Скорпион. Обычно они спокойны и приветливы, но если вы по-настоящему разозлите их чем-то — страшнее человека вам не найти. Все чувства, которые они держали в себе, вырвутся наружу, и уж тогда вам несдобровать.

В моменты гнева Скорпион действительно бывает злым и даже жестоким. Под горячую руку ему лучше не попадаться.

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