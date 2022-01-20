Украинский борщ вошел в топ-3 вкуснейших первых блюд мира по версии CNN
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В списке собрана еда практически со всех континентов.
Украинский борщ попал в топ-20 самых вкусных первых блюд мира.
Соответствующий рейтинг был составлен американским изданием CNN.
"Борщ, в который часто добавляют ложку сметаны, совсем не является обычным свекольным супом. Он получает острый вкус от кваса — лактоферментированного свекольного сока, который является еще одним региональным деликатесом", — говорится в сообщении.
Издание подчеркивает, что борщ иногда относят к российской кухне, однако это утверждение является предметом многочисленных дискуссий.
Там также напомнили, что украинские кулинарные мастера даже начали проводить кампанию, по внесению своей версии рецепта в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Кроме борща в списке также присутствуют традиционные блюда практически со всех континентов мира.
Первое место в рейтинге держат суп банга из Нигерии и фо из говядины, которое популярно во Вьетнаме.
Напомним, в декабре 2021 года групп нардепов Верховной Рады зарегистрировали законопроект, которым предлагается ввести в Украине тематический праздник — День борща. Суть праздника заключается в популяризации традиционной украинской кухни и сделать его чем-то вроде "туристического магнита".
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