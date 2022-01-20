Украинский борщ вошел в топ-3 вкуснейших первых блюд мира по версии CNN

В списке собрана еда практически со всех континентов.

Украинский борщ попал в топ-20 самых вкусных первых блюд мира.

Соответствующий рейтинг был составлен американским изданием CNN.

"Борщ, в который часто добавляют ложку сметаны, совсем не является обычным свекольным супом. Он получает острый вкус от кваса — лактоферментированного свекольного сока, который является еще одним региональным деликатесом", — говорится в сообщении.

Издание подчеркивает, что борщ иногда относят к российской кухне, однако это утверждение является предметом многочисленных дискуссий.

Там также напомнили, что украинские кулинарные мастера даже начали проводить кампанию, по внесению своей версии рецепта в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кроме борща в списке также присутствуют традиционные блюда практически со всех континентов мира.

Первое место в рейтинге держат суп банга из Нигерии и фо из говядины, которое популярно во Вьетнаме.

Лучшие супы мира

Напомним, в декабре 2021 года групп нардепов Верховной Рады зарегистрировали законопроект, которым предлагается ввести в Украине тематический праздник — День борща. Суть праздника заключается в популяризации традиционной украинской кухни и сделать его чем-то вроде "туристического магнита".