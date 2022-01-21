Укр

Названы самые гулящие мужчины по знаку Зодиака

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Эти знаки Зодиака часто ходят "на лево" Новость обновлена 21 января 2022, 09:16
Эти знаки Зодиака часто ходят "на лево"

Эти мужчины легко поддаются соблазну.

Знак Зодиака, под которым мы родились, во многом определяет и то, какими мы будем в семейной жизни. К примеру, женщины определенных знаков Зодиака становятся лучшими женами, а вот из представителей определенных знаков Зодиака наоборот получаются худшие мужья. Астрологи назвали тройку самых гулящих мужчин по знаку Зодиака.

Об этом пишет "Клубер".

Стрелец

Мужчину-Стрельца соблазнить очень легко. Если женщина будет умной, красивой и интересной — ей ничего не стоит соблазнить Стрельца. При этом "секс на одну ночь" для них обыкновенное дело, которое не имеет никакого значения для Стрельца.

Овен

Мужчины-Овны — довольно ветреная натура. Откровенное декольте, короткая юбка и любая другая сексуальная одежда действует на Овнов словно магнит. Сверкните перед ним бедром — и в следующую минуту он уже окажется в вашей постели. Мужчины-Овны склонны к азарту и поэтому даже сильное чувство любовной привязанности не мешает им искать и заводить новые интрижки.

Ранее "Телеграф" назвал знаки Зодиака, которые являются самыми злыми.

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астролог
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