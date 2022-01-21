Укр

Три знака Зодиака, которые рискуют всю жизнь прожить в одиночестве

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
Читати українською
Автор
158
Самые одинокие знаки Зодиака Новость обновлена 21 января 2022, 13:37
Самые одинокие знаки Зодиака

Эти знаки не умеют решать конфликты в отношениях и являются слишком ветреными.

Знак Зодиака, под которым мы родились, может влиять не только на черты нашего характера, но и на нашу личную жизнь, убеждены астрологи. Например, женщины определенных знаков Зодиака становятся лучшими женами, а вот представители других знаков рискуют всю жизнь прожить в одиночестве. Астрологи называют три знака Зодиака, которые рискуют на всю жизнь остаться одни.

Об этом пишет "Клубер".

Близнецы

Близнецы очень любопытны по своей природе. Они постоянно стремятся исследовать и узнавать что-то новое. Им нравится постоянно находиться в поиске и не знать чего-то до конца. Эта черта характера заставляет Близнецов выбирать в качестве партнера эмоционально недоступного человека, а то и вовсе того, кто уже состоит в браке. Проблема Близнецов в том, что они витают в своих мечтах и не смотрят на вещи реально.

Лев

Лев — натура очень страстная, поэтому зачастую его отношения строятся исключительно на интимной близости. Представители этого знака редко обращают внимание на то, что могут причинить кому-то боль. В итоге карма настигает Льва и часто люди, с которыми он в итоге решает разделить свою жизнь, разбивают ему сердце.

Водолей

Слабым местом Водолея является неумение решать конфликты. Водолеи дают лучшие советы другим о том, как правильно решать проблемы в отношениях, однако сами доводят любую проблему практически до состояния катастрофы. Тактичность представителям этого знака не присуща. Кроме того, они склонны полностью растворяться в партнере, от чего тот в итоге чрезвычайно устает и уходит.

Ранее "Телеграф" рассказывал о знаках Зодиака, которые разбогатеют в конце января.

Теги:
#Гороскоп #Знак зодиака #Астролог
Владимир Зеленский говорил о двух противоречивых вещах
Украина
Заявление Зеленского о потере Харькова вызвало больше вопросов, чем ответов: реакция соцсетей
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский говорил о двух противоречивых вещах
Заявление Зеленского о потере Харькова вызвало больше вопросов, чем ответов: реакция соцсетей
Дата публикации
Категория
Что получили украинцы за 4 года пенсионной реформы
"Скоро на пенсии нужен будет 1 трлн грн. Это тупик": ждать ли украинским пенсионерам улучшений
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский выразил свое мнение о санкциях
"Все будут защищать нашу страну": Зеленский заявил, что Харьков оказался в зоне риска
Дата публикации
Категория
Путина просят одуматься и не атаковать Украину
Украина может стать новой Чечней или Афганистаном: Великобритания предупредила Путина "об ужасном болоте"
Дата публикации
Категория
Руслан Рябошапка занимал пост генерального прокурора Украины с 29 августа 2019 по 5 марта 2020 года.
Коломойский мстит Порошенко руками Зеленского, президента ждет народный импичмент, — Руслан Рябошапка