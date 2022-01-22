Выберите картинку и узнайте, в чем вы нуждаетесь больше всего
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 137
Посмотрите на изображения и укажите на то, которое понравилось вам более всего
Визуальные тесты за последние годы стали очень популярны. Каждый человек хочет всегда узнавать про себя что-то новое.
Если вас интересует работа над собой и более близкое знакомство с подсознательным миром, тест "Потаенные желания" поможет продвинуться в этих вопросах, отмечает психолог Елена Дульцева.
Выбрав один из 6 изображений на картинке, вы получите информацию о том, чего вам действительно не хватает на данном этапе развития, и в каком направлении стоит продолжить работу.
Результаты визуального теста
Картинка №1
Вам не хватает притока жизненных сил. Вам нужно научиться заряжаться энергией от позитивного общения и почаще пребывать на природе.
Картинка №2
Вам не хватает качественного и полезного общения. Вас нужно расширять круг знакомств и расставаться с теми людьми, которые только осуждают.
Картинка №3
Вы нуждаетесь в полной перезагрузке и расстановке новых жизненных приоритетов. Только так вы найдете правильный путь для дальнейшего развития.
Картинка №4
Вы нуждаетесь в одобрении окружающих. Вам необходимо переставать думать о мнении остальных и фокусироваться исключительно на своих желаниях.
Картинка №5
Вы стремитесь навязывать свое мнение остальным. Перестаньте контролировать жизни близких, и ситуация разрешится сама собой.
Картинка №6
Вы остро реагируете на несправедливость этого мира, ищете защиты извне. Отпустите ситуацию и довертесь вселенной — у вас пропадет потребность в поддержке окружающих людей.
Такие тесты помогают узнать не только о психическом состоянии личности, но также рассказать о характере человека, а еще узнать, какие события произойдут в жизни в ближайшее время.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-