Выберите картинку и узнайте, в чем вы нуждаетесь больше всего

Посмотрите на изображения и укажите на то, которое понравилось вам более всего

Визуальные тесты за последние годы стали очень популярны. Каждый человек хочет всегда узнавать про себя что-то новое.

Если вас интересует работа над собой и более близкое знакомство с подсознательным миром, тест "Потаенные желания" поможет продвинуться в этих вопросах, отмечает психолог Елена Дульцева.

Выбрав один из 6 изображений на картинке, вы получите информацию о том, чего вам действительно не хватает на данном этапе развития, и в каком направлении стоит продолжить работу.

Результаты визуального теста

Картинка №1

Вам не хватает притока жизненных сил. Вам нужно научиться заряжаться энергией от позитивного общения и почаще пребывать на природе.

Картинка №2

Вам не хватает качественного и полезного общения. Вас нужно расширять круг знакомств и расставаться с теми людьми, которые только осуждают.

Картинка №3

Вы нуждаетесь в полной перезагрузке и расстановке новых жизненных приоритетов. Только так вы найдете правильный путь для дальнейшего развития.

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Картинка №4

Вы нуждаетесь в одобрении окружающих. Вам необходимо переставать думать о мнении остальных и фокусироваться исключительно на своих желаниях.

Картинка №5

Вы стремитесь навязывать свое мнение остальным. Перестаньте контролировать жизни близких, и ситуация разрешится сама собой.

Картинка №6

Вы остро реагируете на несправедливость этого мира, ищете защиты извне. Отпустите ситуацию и довертесь вселенной — у вас пропадет потребность в поддержке окружающих людей.

Такие тесты помогают узнать не только о психическом состоянии личности, но также рассказать о характере человека, а еще узнать, какие события произойдут в жизни в ближайшее время.