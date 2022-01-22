Укр

Выберите картинку и узнайте, в чем вы нуждаетесь больше всего

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
137
Тест по картинке - что может сказать о вас изображение Новость обновлена 22 января 2022, 15:35
Тест по картинке - что может сказать о вас изображение

Посмотрите на изображения и укажите на то, которое понравилось вам более всего

Визуальные тесты за последние годы стали очень популярны. Каждый человек хочет всегда узнавать про себя что-то новое.

Если вас интересует работа над собой и более близкое знакомство с подсознательным миром, тест "Потаенные желания" поможет продвинуться в этих вопросах, отмечает психолог Елена Дульцева.

Выбрав один из 6 изображений на картинке, вы получите информацию о том, чего вам действительно не хватает на данном этапе развития, и в каком направлении стоит продолжить работу.

Результаты визуального теста

Картинка №1

Вам не хватает притока жизненных сил. Вам нужно научиться заряжаться энергией от позитивного общения и почаще пребывать на природе.

Картинка №2

Вам не хватает качественного и полезного общения. Вас нужно расширять круг знакомств и расставаться с теми людьми, которые только осуждают.

Картинка №3

Вы нуждаетесь в полной перезагрузке и расстановке новых жизненных приоритетов. Только так вы найдете правильный путь для дальнейшего развития.

Картинка №4

Вы нуждаетесь в одобрении окружающих. Вам необходимо переставать думать о мнении остальных и фокусироваться исключительно на своих желаниях.

Картинка №5

Вы стремитесь навязывать свое мнение остальным. Перестаньте контролировать жизни близких, и ситуация разрешится сама собой.

Картинка №6

Вы остро реагируете на несправедливость этого мира, ищете защиты извне. Отпустите ситуацию и довертесь вселенной — у вас пропадет потребность в поддержке окружающих людей.

Такие тесты помогают узнать не только о психическом состоянии личности, но также рассказать о характере человека, а еще узнать, какие события произойдут в жизни в ближайшее время.

Теги:
#тесты #Психология #Картинки #Гадания
Указанные в квитанциях показания выглядят абсурдно
Потребитель
Пенсионеру приписали лишние цифры в платежке за свет: "Телеграф" раскрыл хитрую схему
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Указанные в квитанциях показания выглядят абсурдно
Пенсионеру приписали лишние цифры в платежке за свет: "Телеграф" раскрыл хитрую схему
Дата публикации
Категория
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова
Зеленский готов снять Венедиктову из-за Порошенко: кого "сватают" на ее место
Дата публикации
Категория
В столице отмечают День Соборности Украины
Киевляне отмечают День Соборности "живой цепью" на мосту Патона: эксклюзивные фото с дрона
Дата публикации
Категория
Власти решили ограничить возможности ФОПов
Власть готовит геноцид ФОПов? Какая неприятность ждет малый бизнес и как ему можно помочь
Дата публикации
Категория
В Украине обострилась ситуация с COVID-19. Фото: Reuters
Врач назвала специфический симптом "Омикрона" и нюанс при перенесении болезни детьми