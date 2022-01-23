Когда День студента в Украине: история и правильная дата праздника

Украинские студенты отмечают праздник не 25 января

В Украине сразу два праздника называют Днем студента. Первый из них — Международный День студента, который отмечается 17 ноября, второй — Татьянин День 25 января. Последний праздник имеет отношения к украинцам только согласно церковному календарю, ведь 25 января православная церковь чтит святую Татьяну — христианскую мученицу, жившую в Риме во время правления императора Александра Северуса.

Когда отмечают День студента в Украине

День студента в Украине официально отмечается не 25 января, а 17 ноября с 1999 года. В этот день международный праздник был учрежден на Всемирном конгрессе студентов, который состоялся в Праге. Причиной создания дня послужили репрессии фашистов против чешских студентов.

Именно 17 ноября 1939 года фашисты арестовали 1200 студентов, отправив их в концлагерь в Заксенхаузен, и расстреляли 9 лидеров чешского Союза студентов в стенах тюрьмы в пражском районе Рузине. По приказу Гитлера все чешские ВУЗы были закрыты до конца войны.

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День студента 25 января

25 января 1755 года (12 января по старому стилю) российская императрица Елизавета Петровна подписала указ "Об учреждении Московского университета". Поскольку это произошло в день святой Татьяны, то именно российские, а не украинские студенты и празднуют "Татьянин день" как День студента.

В любом случае шумно отметить праздник не удастся. Этому препятствует не только катастрофичная ситуация с коронавирусом, но и погода. В конце января синоптики прогнозируют снижение температуры воздуха и сильные морозы.