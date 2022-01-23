Когда День студента в Украине: история и правильная дата праздника
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Украинские студенты отмечают праздник не 25 января
В Украине сразу два праздника называют Днем студента. Первый из них — Международный День студента, который отмечается 17 ноября, второй — Татьянин День 25 января. Последний праздник имеет отношения к украинцам только согласно церковному календарю, ведь 25 января православная церковь чтит святую Татьяну — христианскую мученицу, жившую в Риме во время правления императора Александра Северуса.
Когда отмечают День студента в Украине
День студента в Украине официально отмечается не 25 января, а 17 ноября с 1999 года. В этот день международный праздник был учрежден на Всемирном конгрессе студентов, который состоялся в Праге. Причиной создания дня послужили репрессии фашистов против чешских студентов.
Именно 17 ноября 1939 года фашисты арестовали 1200 студентов, отправив их в концлагерь в Заксенхаузен, и расстреляли 9 лидеров чешского Союза студентов в стенах тюрьмы в пражском районе Рузине. По приказу Гитлера все чешские ВУЗы были закрыты до конца войны.
День студента 25 января
25 января 1755 года (12 января по старому стилю) российская императрица Елизавета Петровна подписала указ "Об учреждении Московского университета". Поскольку это произошло в день святой Татьяны, то именно российские, а не украинские студенты и празднуют "Татьянин день" как День студента.
В любом случае шумно отметить праздник не удастся. Этому препятствует не только катастрофичная ситуация с коронавирусом, но и погода. В конце января синоптики прогнозируют снижение температуры воздуха и сильные морозы.
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