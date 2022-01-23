Топотуны, вымогатели еды и спортсмены: подборка лучших котиков недели (видео)

Домашние питомцы с легкостью забирают себе наше расположение, кровать и сердечко

Людей, которые прохладно относятся к представителям семейства кошачьих, не так уж и много. Во всяком случае, их точно меньше, нежели тех, кто питает к котам самые теплые чувства. Да и разве может быть по-другому, когда пушистики готовы очень многие вещи делать вместе с хозяином или дарить нам позитив своими самостоятельными выходками!

Все верно, "Телеграф" традиционно презентует свою недельную подборку самых обаятельных котов и кошек, зацепивших наше внимание.

Начнем с того, что пушистики способны выполнять множество функций. Как бы странно не звучало, но они могут даже помочь вырабатывать энергию. Вы лишь взгляните на этот "вечный двигатель"!

Также котики являются отличными подражателями. Осторожно: после просмотра видео может появиться желание заняться спортом! (Не ради спорта, конечно, а чтобы заставить кота делать то же самое).

Впрочем, есть и те виды спорта, где коты великолепно справляются в одиночку. Вспомните, когда вы в последний раз настолько уверенно стояли на сноуборде или хотя бы на лыжах?

Разумеется, есть и более пассивные варианты для общего времяпровождения. Например, массаж!

Но не забывайте, что такое удовольствие по душе не только нам, но и самим котикам.

Представители семейства кошачьих очень любят привлекать внимание. У них слишком милые лапки и ушки, чтобы удержаться от их разглядывания, верно?

Впрочем, иногда привлечение внимания не работает и приходится прибегать к тяжелой артиллерии. Ну а что это такое, в самом деле — лишать котика еды?

Такими темпами хвостатые просто откажутся от нашей компании, ведь уже являются весьма самодостаточными!

Впрочем, есть один проверенный лайфхак, как кота можно держать в узде. Или в душе. В любом случае, главное — не переусердствовать.

Если вам понравились наши котики, предлагаем также ознакомиться с подборкой самых замечательных и веселых песиков, которые непременно очаруют вас своей непосредственностью.