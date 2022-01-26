Укр

Любовный гороскоп Таро на февраль 2022: Ракам пора повзрослеть, а Козерогам светит "роковая" встреча

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
139
Разобрались, что ждет все знаки Зодиака в личной жизни в последний месяц зимы
Разобрались, что ждет все знаки Зодиака в личной жизни в последний месяц зимы

Некоторые перед весной успеют избавиться от лишнего, другие же наоборот найдут любовь

Не зря День святого Валентина празднуется в феврале, — именно в этот месяц личная жизнь большинства улучшается к лучшему.

Во всяком случае именно это обещает гороскоп Таро, составленный "Телеграфом" для всех знаков Зодиака на февраль 2022 года.

Вот такие карты выпали на этот месяц
Вот такие карты выпали на этот месяц

Овен — Император

Эта карта воплощает человека мудрого, рассудительного, реализующего свои планы. Возможно, Вы в ближайшие время встретите партнера, с которым завяжете отношения, основанные на дружбе и уважении, или же сделаете шаг вперед к стабильной семейной жизни с уже имеющимся партнером.

Телец — перевернутый Отшельник

В этом положении карта пророчит конфликты и нестабильность в отношениях. Постарайтесь в ближайшее время не проявлять излишний эгоизм и не испытывать чувства на прочность — они могут не выдержать.

Близнецы — Правосудие

В ближайший месяц Вам может выпасть шанс наладить личную жизнь к лучшему. Возможно, Вы найдете себе партнера или же дойдет до брака, однако это вряд ли будет по сильной любови, — скорее, речь будет идти о просто комфорте.

Рак — перевернутая Шестерка кубков

Вы погрузли в прошлых печалях и привязанностях, однако в феврале 2022 пришло время идти дальше. Придется отказаться от прошлого и оставить в нем некоторых людей, однако пришло время взрослеть и жить сегодняшним днём.

Лев — перевернутая Умеренность

В этом положении карта обещает ссоры и конфликты тем, кто не смог сдержать вспыльчивость и пойти на уступки. Может дойти до подлых поступков в отношении партнера и даже разрыва.

Дева — перевернутая Десятка мечей

Возможно, некоторое время в Вашей личной жизни был кризис, однако вскоре наконец забрезжит свет в конце туннеля, со временем Вы обновитесь, примете новый жизненный опыт. В ближайшее время у Вас может появиться временная поддержка, которая поможет встать на ноги.

Весы — Двойка кубков

Второе название этой карты "Владыка любви", и она прогнозирует, что в ближайшее время Вы обретете гармонию между страстями и духовностью, произойдет какое-то радостное событие, воссоединение или даже зачатие ребенка.

Скорпион — Суд

Это карта избавления, обещающая, что в ближайший месяц Вы избавитесь от наболевшей проблемы, чем бы она не была, — конфликтами в отношениях, одиночеством, токсичным партнером или чем угодно другим. Делайте выводы из прошлых ошибок и полагайтесь на интуицию.

Стрелец — перевернутая Колесница

В ближайшие недели Вы рискуете потерять самоконтроль и встать на путь саморазрушения, создать конфликты на ровном месте. Вашим отношениям могут навредить необдуманные импульсивные поступки и, более того, может всплыть бывший возлюбленный. Держите себя в руках.

Козерог — Колесо фортуны

Возможно, в ближайшем будущем у Вас произойдет роковая встреча или же переломный момент в отношениях, — в любом случае, удача в любовных делах будет на Вашей стороне. Просто плывите по течению и доверяйте себе.

Водолей — Паж кубков

В следующий месяц Вы можете испытать новые положительные эмоции, — помириться после долгой ссоры, встретить человека, к которому Вас будет тянуть как магнитом, вывести уже имеющиеся отношения на новый уровень.

Рыбы — Десятка пентаклей

Эта карта обещает, что Вы получите максимум из отношений, будете развиваться, наслаждаться жизнью и расти как личности вместе с партнером. Главное цените его за это и не будьте сильно эгоистичны, и в дальнейшем дело может дойти до брака.

Читайте также на "Телеграфе" денежный гороскоп для всех знаков Зодиака по картам Таро на весь 2022 год.

Теги:
#Гороскоп #Прогноз Таро
Главное за день
Украина
Итоги 25 января: "штурм" Рады в Киеве и новый пакет военной помощи для Украины
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Главное за день
Итоги 25 января: "штурм" Рады в Киеве и новый пакет военной помощи для Украины
Дата публикации
Категория
Самолет из США прибыл в международный аэропорт "Борисполь"
Стало известно, какое новое оружие США передали Украине для сдерживания атаки россиян
Дата публикации
Категория
Снайперы ВСУ
Взяли хитростью: как украинские профи ликвидировали российских снайперов на Донбассе (карта)
Дата публикации
Категория
Кадр из видеообращения
Пусть интернет боится нас: Зеленский выпустил новое обращение к украинцами
Дата публикации
Категория
Трагическая смерть молодой бердичевки
Детям угрожали: появилась новая версия смерти молодой матери на Житомирщине (видео)