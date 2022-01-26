Любовный гороскоп Таро на февраль 2022: Ракам пора повзрослеть, а Козерогам светит "роковая" встреча

Некоторые перед весной успеют избавиться от лишнего, другие же наоборот найдут любовь

Не зря День святого Валентина празднуется в феврале, — именно в этот месяц личная жизнь большинства улучшается к лучшему.

Во всяком случае именно это обещает гороскоп Таро, составленный "Телеграфом" для всех знаков Зодиака на февраль 2022 года.

Вот такие карты выпали на этот месяц

Овен — Император

Эта карта воплощает человека мудрого, рассудительного, реализующего свои планы. Возможно, Вы в ближайшие время встретите партнера, с которым завяжете отношения, основанные на дружбе и уважении, или же сделаете шаг вперед к стабильной семейной жизни с уже имеющимся партнером.

Телец — перевернутый Отшельник

В этом положении карта пророчит конфликты и нестабильность в отношениях. Постарайтесь в ближайшее время не проявлять излишний эгоизм и не испытывать чувства на прочность — они могут не выдержать.

Близнецы — Правосудие

В ближайший месяц Вам может выпасть шанс наладить личную жизнь к лучшему. Возможно, Вы найдете себе партнера или же дойдет до брака, однако это вряд ли будет по сильной любови, — скорее, речь будет идти о просто комфорте.

Читайте также: Категория Lifestyle Трем знакам Зодиака карты Таро обещают "творческий прорыв" в 2022 году Главное идти к своей цели, не покладая рук — удача будет на Вашей стороне

Рак — перевернутая Шестерка кубков

Вы погрузли в прошлых печалях и привязанностях, однако в феврале 2022 пришло время идти дальше. Придется отказаться от прошлого и оставить в нем некоторых людей, однако пришло время взрослеть и жить сегодняшним днём.

Лев — перевернутая Умеренность

В этом положении карта обещает ссоры и конфликты тем, кто не смог сдержать вспыльчивость и пойти на уступки. Может дойти до подлых поступков в отношении партнера и даже разрыва.

Дева — перевернутая Десятка мечей

Возможно, некоторое время в Вашей личной жизни был кризис, однако вскоре наконец забрезжит свет в конце туннеля, со временем Вы обновитесь, примете новый жизненный опыт. В ближайшее время у Вас может появиться временная поддержка, которая поможет встать на ноги.

Читайте также: Категория Lifestyle Два знака Зодиака могут потерять работу в 2022 году по картам Таро Очень вероятны конфликты и проблемы на работе в ближайшие месяцы

Весы — Двойка кубков

Второе название этой карты "Владыка любви", и она прогнозирует, что в ближайшее время Вы обретете гармонию между страстями и духовностью, произойдет какое-то радостное событие, воссоединение или даже зачатие ребенка.

Скорпион — Суд

Это карта избавления, обещающая, что в ближайший месяц Вы избавитесь от наболевшей проблемы, чем бы она не была, — конфликтами в отношениях, одиночеством, токсичным партнером или чем угодно другим. Делайте выводы из прошлых ошибок и полагайтесь на интуицию.

Стрелец — перевернутая Колесница

В ближайшие недели Вы рискуете потерять самоконтроль и встать на путь саморазрушения, создать конфликты на ровном месте. Вашим отношениям могут навредить необдуманные импульсивные поступки и, более того, может всплыть бывший возлюбленный. Держите себя в руках.

Козерог — Колесо фортуны

Возможно, в ближайшем будущем у Вас произойдет роковая встреча или же переломный момент в отношениях, — в любом случае, удача в любовных делах будет на Вашей стороне. Просто плывите по течению и доверяйте себе.

Водолей — Паж кубков

В следующий месяц Вы можете испытать новые положительные эмоции, — помириться после долгой ссоры, встретить человека, к которому Вас будет тянуть как магнитом, вывести уже имеющиеся отношения на новый уровень.

Рыбы — Десятка пентаклей

Эта карта обещает, что Вы получите максимум из отношений, будете развиваться, наслаждаться жизнью и расти как личности вместе с партнером. Главное цените его за это и не будьте сильно эгоистичны, и в дальнейшем дело может дойти до брака.

Читайте также на "Телеграфе" денежный гороскоп для всех знаков Зодиака по картам Таро на весь 2022 год.