Секрет варки яиц, чтоб они не треснули: при чем здесь зубочистки

Чтобы из яйца не убежал белок, важно, чтобы во время варки они не треснули.

Вареные яйца — это частый ингредиент в различных блюдах, да и сами по себе очень вкусные и полезные. Мы уже рассказывали несколько секретов, как выбрать свежие яйца и как правильно их варить, чтобы они были вкусными. А теперь мы хотим поговорить о том, что нужно делать чтобы при варке яйца не потрескались.

Многие хозяйки для этого солят воду, кто-то добавляет соду или уксус для того, чтобы из яиц не "убежал" белок. Однако есть еще один проверенный способ, сообщает Ukr.Media.

Для чего в воду с яйцами бросают спички или зубочистки?

Если в кипящую воду к яйцам положить несколько зубочисток или спичек, то на яйцах не будет ни одной трещинки и они останутся невредимыми. Оказывается, дерево тоже защищает яйца от трещин.

Хозяйки сами не могут объяснить, как именно дерево защищает яйца от трещин, но способ действительно работает.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие яйца вкуснее: куриные или перепелиные. Кроме того, мы узнали, почему яйца разного цвета, чем они отличаются и какие из них вкуснее.