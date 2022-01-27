День сурка и начало Масленицы: с какими праздниками украинцы столкнутся в феврале
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В последнем зимнем месяце дополнительных выходных не будет
Во втором месяце нового года украинцы отметят ряд праздников. Среди них Китайский Новый год, День всех влюбленных, а также начало праздника Масленица. Так как 2022-й не високосный, то в этом году в феврале будет 28 дней.
"Телеграф" рассказывает, как Украина отдыхает в феврале 2022 года и что празднует.
Сколько выходных в феврале-2022
Учитывая количество суббот и воскресений, то в последнем месяце зимы будет всего 8 выходных. Дополнительные нерабочие дни в честь праздников в феврале не предусмотрены.
Какие праздники в феврале-2022 — важные даты
1 февраля — Китайский Новый год;
2 февраля — День сурка;
4 февраля — Всемирный день борьбы против рака;
6 февраля — Международный день бармена;
9 февраля — Международный день стоматолога;
11 февраля — Всемирный день больного;
13 февраля — Всемирный день радио;
14 февраля — День Святого Валентина;
15 февраля — Сретение Господне;
17 февраля — День спонтанного проявления доброты;
20 февраля — День памяти Героев Небесной Сотни;
21 февраля — Международный день родного языка;
22 февраля — Международный день поддержки жертв преступлений;
25 февраля — День инженерно-авиационной службы ВСУ;
28 февраля — Начало Масленицы, которая в 2022 году продлится до 6 марта.
Напомним, что с 1 февраля 2022 год будет под покровительством Черного Водяного Тигра. Кому подфартит в любви в последнем месяце зимы согласно раскладу Таро — читайте в нашем материале.
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