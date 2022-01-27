День сурка и начало Масленицы: с какими праздниками украинцы столкнутся в феврале

В последнем зимнем месяце дополнительных выходных не будет

Во втором месяце нового года украинцы отметят ряд праздников. Среди них Китайский Новый год, День всех влюбленных, а также начало праздника Масленица. Так как 2022-й не високосный, то в этом году в феврале будет 28 дней.

"Телеграф" рассказывает, как Украина отдыхает в феврале 2022 года и что празднует.

Сколько выходных в феврале-2022

Учитывая количество суббот и воскресений, то в последнем месяце зимы будет всего 8 выходных. Дополнительные нерабочие дни в честь праздников в феврале не предусмотрены.

Календарь праздников в феврале 2022-ого года

Какие праздники в феврале-2022 — важные даты

1 февраля — Китайский Новый год;

2 февраля — День сурка;

4 февраля — Всемирный день борьбы против рака;

6 февраля — Международный день бармена;

9 февраля — Международный день стоматолога;

11 февраля — Всемирный день больного;

13 февраля — Всемирный день радио;

14 февраля — День Святого Валентина;

15 февраля — Сретение Господне;

17 февраля — День спонтанного проявления доброты;

Читайте также: Категория Общество 17 февраля - День спонтанного проявления доброты Помните, если человек ожидает благодарности за свою доброту, это не может считаться истинной добротой.

20 февраля — День памяти Героев Небесной Сотни;

21 февраля — Международный день родного языка;

22 февраля — Международный день поддержки жертв преступлений;

25 февраля — День инженерно-авиационной службы ВСУ;

28 февраля — Начало Масленицы, которая в 2022 году продлится до 6 марта.

Напомним, что с 1 февраля 2022 год будет под покровительством Черного Водяного Тигра. Кому подфартит в любви в последнем месяце зимы согласно раскладу Таро — читайте в нашем материале.