Когда Китайский Новый год 2022: точная дата и традиции празднования

Черный Водяной Тигр "вступит" в свои обязанности в феврале 2022-го года.

Вроде как новый 2022-й год уже наступил, однако покровитель года — Черный Водяной Тигр в свои права еще не вступил. Белый Металлический Бык, который был покровителем 2021-го года, передаст "управление" Тигру лишь после Китайского Нового года.

"Телеграф" рассказывает, когда отмечается Китайский Новый год, о его истории и традициях празднования.

Китайский Новый год 2022: дата

По китайскому календарю, год Тигра наступит 1 февраля 2022 года, и отмечать китайцы будут не 2022-й, а 4720 год.

Также стоит отметить, что дата праздника не постоянная, и зависит от лунного календаря. Праздник отмечается в день второго новолуния после дня зимнего солнцестояния, которое приходится на 21 декабря.

Китайский Новый год 2022: история

Согласно китайской мифологии, в начале каждого нового года во все дома приходит чудовище Нянь, которое пожирает домашний скот, зерно, пищевые припасы, а иногда людей, особенно детей. Китайцы верят, что от монстра защищает красный цвет, поэтому в день Китайского Нового года везде развешиваются красные фонарики, узоры из красной бумаги и запускают в небо красные огни – фейерверки.

Китайский Новый год 2022: традиции

Традиции празднования Нового года в Китае тоже существенно отличаются от празднования "стандартного" Нового года. На время праздника в стране объявляются официальные выходные, которые в 2022-м году припадают на период с 31 января по 6 февраля.

Праздничные гуляния обычно длятся 16 дней с 31 января (Кануна Нового Года) по 15 февраля (Праздник Фонарей).

Смена года в Китае отмечается с особым размахом. Китайцы верят, что хорошее начало года будет означать удачу весь предстоящий год. Встречать Новый год принято в семейном кругу, а в остальные дни принято приходить в гости к друзьям и соседям. На праздничный стол подают блюда из мяса и птицы, а также пельмени.

Каждая улица и каждый дом украшаются в красный цвет, который является главным цветом праздника, ведь считается, что он приносит удачу и отгоняет злых духов.

Поскольку 2022 – год Тигра, то среди украшений должны быть и фигурки тигра.

Завершают празднование Нового года Праздником фонарей, в который все семьи воссоединяются за торжественным ужином.

Ранее астролог рассказал, что больше всего в год Черного Водяного Тигра повезет четырем знакам Зодиака. Кто оказался в списке счастливчиков — смотрите в нашем предыдущем материале.