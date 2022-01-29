Укр

Притягивают бедность и неприятности: предметы на кухне, которые необходимо срочно выбросить

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Выбросив некоторые ненужные вещи, получится обновить энергетику в доме
Выбросив некоторые ненужные вещи, получится обновить энергетику в доме

Кухня – это не просто сердце дома, но и сакральный центр, от которого зависит благополучие всей семьи.

Чтобы дом был наполнен положительной энергетикой, и его жители не болели и были счастливы, нужно постоянно за ним ухаживать. И речь здесь не только про уборку и ремонт. Чтобы в жилье не накапливалась негативная энергия, нужно соблюдать некие "правила": к примеру, не приносить в дом найденные ключи/монеты/украшения, а также стоит отказаться от хранения определенных вещей.

Многие предметы, которые хранятся на кухне, накапливают в себе негативную энергетику и могут притягивать бедность и различные беды на хозяев. Какие вещи нужно выбросить с кухни, сообщает Ukr.Media.

Банки и бутылки

Пустые банки и бутылки — программируют на бедность и другие проблемы бытия. Если вы храните их для закаток или они нужны вам для творчества, можно оставить, а иначе срочно от них избавляйтесь.

Треснутая посуда

Еще наши предки считали, что пить и есть из посуды с трещинами и сколами — это дурная примета. И пока примета не изменилась. К тому же такая посуда заметно "удешевляет" внешний вид помещения.

Мусор не должен ждать

Накопившийся мусор стоит сразу же выносить, желательно до наступления вечера. Отходы привлекают в дом бедность, а неприятный запах отрицательно сказывается на всей квартире.

Цветы, но не все

Очень красиво, когда в доме есть живые цветы в вазонах. Вот им то и место на кухне. Красивые букеты могут красоваться в доме пока они еще живые: сухие гербарии в доме лучше не держать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие комнатные цветы привлекают в дом успех и достаток, а также, какие привычные для многих ежедневные действия отпугивают деньги.

Теги:
#Кухня #Приметы #Народные приметы
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