Назван самый обидчивый знак Зодиака

Этот знак Зодиака принимает все замечания очень близко к сердцу.

Знак Зодиака, под которым мы родились, может оказывать определенное влияние на нашу личность, наделяя ее теми или иными чертами, убеждены астрологи. К примеру, по их мнению, определенные знаки Зодиака являются более злыми, чем другие. Теперь же астрологи рассказали, какой знак Зодиака — самый обидчивый.

Об этом пишет "Клубер".

Рак

Рак определенно возглавляет рейтинг самых обидчивых знаков Зодиака. Представители этого знака являются обладателями настолько нежной и ранимой души, что всем, кто их окружает, нужно демонстрировать максимальную сдержанность и чувство такта, для того чтобы не задеть их чувства.

Их тонкую душевную организацию определяет водная стихия, к которой относится их знак. Все замечания Раки принимают очень близко к сердцу и любая критика может их ранить. Особенно плохо Раки переносят, когда чем-то недовольны из близкие люди.

При этом Раки совершенно не мстительны и никогда не будут пытаться обидеть вас в ответ. Наоборот они постараются изменить что-то в себе, чтобы больше нравиться людям.

Ранее "Телеграф" называл знаки Зодиака, которые рискуют всю жизнь прожить в одиночестве.