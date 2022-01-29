Какие вещи в доме выдают неряшливую и ленивую хозяйку

Не все признаки могут быть очевидны, но они многое скажут о вас как о хозяйке.

Все мы хотим произвести хорошее впечатление на гостей, которые приходят к нам домой. Для этого мы можем целый день посвятить уборке и натереть до блеска в квартире едва ли не каждый сантиметр. Однако существуют не самые очевидные признаки, которые могут выдать гостям плохою хозяйку. Рассказываем о них, для того чтобы ваш званый вечер прошел идеально.

Кухонная плита

Плиту нужно тщательно вычищать даже в самых труднодоступных местах

Кухонная плита — одно из самых загрязненных мест в доме, и ее необходимо мыть не просто тщательно, а очень тщательно. К тому же делать это надо регулярно, чтобы пригоревший жир не застывал намертво, когда отдраить его можно уже лишь исцарапав всю плиту, пишет vazhnoznat.com.

Сантехника

Капельки воды постоянно остаются на сантехнике и высыхают, образуя белый налет. Это и является признаком того, что в доме живет неряха. Унитаз, умывальник и душевую кабину необходимо регулярно мыть, чтобы они сияли безупречной чистотой.

Шторы

О стирке штор нужно вспоминать не раз в год, а в идеале каждый месяц. На них оседает много пыли, а кроме того, мы постоянно трогаем их руками, которые не всегда чистые. Однако неряшливая хозяйка не станет этим заморачиваться, ведь после стирки шторы еще нужно погладить и развесить.

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Окна

У ленивой хозяйки окна сияют идеальной чистотой в лучшем случае раз в год весной. В остальное же время на них можно увидеть следы от дождя и развода, что оставляет не лучшее впечатление.

Микроволновка

Не слишком трудолюбивая хозяйка моет микроволновую печь лишь снаружи, а между тем сильнее всего она загрязняется именно внутри из-за постоянного контакта с пищей. Если вдруг гость случайно заглянет внутрь такой печи — она оставит у него не самое приятное впечатление.

Экран телевизора или компьютера

Когда монитор включен, пыль на нем не всегда заметна. А вот когда прибор выключен, на нем можно увидеть толстый слой пыли у той хозяйки, которая не утруждает себя протиранием экрана.

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