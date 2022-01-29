Гороскоп Таро на китайский Новый год 2022: Стрельцов ждет любовь, а на Рыб прольется дождь из денег

Китайский Новый год многих приятно удивит

Год Черного Водяного Тигра, который по китайскому календарю наступит уже 1 февраля 2022 года, принесет массу возможностей для реализации и позитивные перемены, но не всем.

"Телеграф" составил гороскоп по картам Таро, что принесет китайский Новый год для каждого знака Зодиака.

Вот какие карты выпали в раскладе

Овен — Луна

Это карта обмана. Возможно, в ближайший год Вы будете нечестны с кем-то или с самим собой, попадете в плен разочарования и растерянности. Постарайтесь не подвергать себя иллюзиям и сохранять ясность ума.

Телец — перевернутая Четверка кубков

В обычном положении эта карта говорит об отрешении от мира и переоценке ценностей, однако ее перевернутое положение указывает на то, что Вы наконец готовы направиться навстречу приключениям и новым шансам, открыться для новых чувств, надежд и эмоций.

Близнецы — перевернутая Тройка пентаклей

Для Вас 2022 год не принесет особых проблем и неудач, но и ничего хорошего он тоже не принесет. Карта говорит, что делать всё Вы будете вполсилы, без особо энтузиазма, что принесет соответствующие посредственные плоды.

Читайте также: Категория Lifestyle Трем знакам Зодиака карты Таро обещают "творческий прорыв" в 2022 году Главное идти к своей цели, не покладая рук — удача будет на Вашей стороне

Рак — Королева жезлов

Это счастливая и позитивная карта, в основном обещающая подвиги на профессиональном поприще. С неким авантюризмом Вы будете двигаться в ближайший год к своим целям и карьерным свершениям.

Лев — Шестерка пентаклей

Ближайший год станет удачным для любых вложений и помощи ближним, — не скупитесь на благотворительность, это окупится с лихвой.

Дева — перевернутая Шестерка кубков

Пришла пора для Вас оставить в прошлом горечи и разочарования, и наконец начать жить сегодняшним днем. Возможно, для этого придется попрощаться кое с кем из близким, но сделать это просто необходимо.

Весы — перевернутое Солнце

Возможно, в ближайший год Вы не сможете реализовать запланированное и попадете в тяжелое положение из-за трусости и негативного настроя. Постарайтесь быть смелее и мыслить шире.

Скорпион — Суд

Поздравляем, это весьма положительная карта, указывающая на то, что год Черного Водяного Тигра принесет Вам возможность избавиться от страхов и тягот прошлого, обновиться и двигаться дальше.

Стрелец — перевернутая Восьмерка кубков

В этом положении карта обещает наслаждение всеми дарами жизни в ближайшее время. Семья, друзья, любовь и вечеринки, — если вкратце, то именно вокруг этого будет сосредоточена Ваша жизнь в следующий год.

Козерог — Звезда

Это карта мечтаний и надежд, обещающая, что в ближайший год Вы будете "в ресурсе" плодотворно работать над развитием своих природных талантов. Медитации и позитивный настрой очень помогут Вам в этом.

Водолей — Пустая карта

Всего в колоде Таро две таких карты, у которых с обеих сторон рубашка, и они означают отсутствие ответа. Может быть, Вы не готовы узнать, что ждет Вас в будущем, или же оно еще может измениться в ближайшее время.

Рыбы — Десятка пентаклей

Богатство, стабильность и благополучие, — вот что обещают Вам карты Таро на год Черного Водяного Тигра. В делах Вы будете очень успешны и может быть даже вступите в брак.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ждет все знаки Зодиака в романтическом плане в феврале 2022 года.