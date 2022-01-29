Китайский Новый год: как и в чем встретить Черного Водяного Тигра

Во вторник зодиакальный хищник начнет властвовать над 2022 годом

Как известно, Новый год в Китае начнется 1 февраля. Его символом станет Черный или Голубой Водяной Тигр, который сменит своего зодиакального предшественника — Белого Металлического Быка.

Этот период обещает быть особенным, пишет 1001goroskop.ru. Тигр считается королем экзотических джунглей, поэтому и встречать его нужно по-особенному. Поприветствовать хищника в новом году необходимо за разнообразным праздничным столом и в соответствующем наряде.

Чем угостить хозяина года Черного Тигра

В ночь с 31 января на 1 февраля стол должен быть накрыт мясными блюдами и экзотическими фруктами. Так как Тигр является животным любопытным, то и блюда должны быть как можно более разнообразными. В этот праздник попробуйте приготовить что-нибудь необычное — это может быть и банановый соус, мясные пирожные или варенье из помидоров. Не ограничивайте свою фантазию!

Читайте также: Категория Lifestyle Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Черного Тигра Чтобы не разозлить хозяина нового 2022 года, Черного Тигра, лучше заранее подготовиться.

В чем встретить Черного Водяного Тигра в 2022 году

Встречать китайский Новый год следует в праздничных нарядах тех цветов, которые считаются любимыми у зодиакального Тигра. Предпочтительны в этот день синий, красный, зеленый, желтый, белый и золотой цвета.

Кроме этого обязательно стоит сделать акцент на украшения и аксессуары. Особенно понравится Тигру золото, а также камень с говорящим названием "тигровый глаз". Кстати, чтобы удача сопровождала вас на протяжении целого года, этот камень отлично подойдет в качестве талисмана.

"Тигровый глаз" станет вашим талисманом удачи на весь 2022 год

Недавно "Телеграф" составил гороскоп по картам Таро, что принесет китайский Новый год для каждого знака Зодиака. Кто в год Тигра вступит в брак, а кто избавится от страхов — узнайте в нашем материале.