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Китайский Новый год: как и в чем встретить Черного Водяного Тигра

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Китайцы в ночь с 31 января на 1 февраля встречают Новый 4720 год Новость обновлена 29 января 2022, 13:09
Китайцы в ночь с 31 января на 1 февраля встречают Новый 4720 год

Во вторник зодиакальный хищник начнет властвовать над 2022 годом

Как известно, Новый год в Китае начнется 1 февраля. Его символом станет Черный или Голубой Водяной Тигр, который сменит своего зодиакального предшественника — Белого Металлического Быка.

Этот период обещает быть особенным, пишет 1001goroskop.ru. Тигр считается королем экзотических джунглей, поэтому и встречать его нужно по-особенному. Поприветствовать хищника в новом году необходимо за разнообразным праздничным столом и в соответствующем наряде.

Чем угостить хозяина года Черного Тигра

В ночь с 31 января на 1 февраля стол должен быть накрыт мясными блюдами и экзотическими фруктами. Так как Тигр является животным любопытным, то и блюда должны быть как можно более разнообразными. В этот праздник попробуйте приготовить что-нибудь необычное — это может быть и банановый соус, мясные пирожные или варенье из помидоров. Не ограничивайте свою фантазию!

В чем встретить Черного Водяного Тигра в 2022 году

Встречать китайский Новый год следует в праздничных нарядах тех цветов, которые считаются любимыми у зодиакального Тигра. Предпочтительны в этот день синий, красный, зеленый, желтый, белый и золотой цвета.

Кроме этого обязательно стоит сделать акцент на украшения и аксессуары. Особенно понравится Тигру золото, а также камень с говорящим названием "тигровый глаз". Кстати, чтобы удача сопровождала вас на протяжении целого года, этот камень отлично подойдет в качестве талисмана.

"Тигровый глаз" станет вашим талисманом удачи на весь 2022 год
"Тигровый глаз" станет вашим талисманом удачи на весь 2022 год

Недавно "Телеграф" составил гороскоп по картам Таро, что принесет китайский Новый год для каждого знака Зодиака. Кто в год Тигра вступит в брак, а кто избавится от страхов — узнайте в нашем материале.

Теги:
#Наряды #Китайский новый год #Год Черного Водяного Тигра
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