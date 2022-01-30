Проголодавшиеся, внезапные и достигшие блаженства: лучшие котики недели

Собрали для читателей лучшие картинки и видео о котейках за эту неделю.

Выходные все еще продолжаются, и если вы долго искали возможности расслабиться и отдохнуть от накопившихся дел, то самое время это сделать.

А поможет в этом традиционная рубрика с лучшими котиками недели от "Телеграфа".

Многим известно, что на самом деле для того, чтобы получить от жизни удовольствие надо совсем немного. Готовы начинать? Тогда поехали.

Хорошим началом будет сходить в магазин и купить себе немножко сладостей.

Конфеток много не бывает

Ведь все знают, что голодный желудок никак не способствует возникновению хорошего настроения, заставляет творить безумные вещи и бросаться даже на телевизор.

Или же на тарелку соседа.

Главное в этом деле не прикончить все вкусности за один присест, а растянуть удовольствие как можно дольше.

Когда первое условие на пути к расслаблению было выполнено, то можно перейти и ко второму пункту, а именно устроиться поудобней.

Впрочем, это может оказаться сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Конечно же можно попросить кого-то помочь в этом процессе, но не факт, что они так просто на это согласятся. Но возможно стоит проявить чуть больше настойчивости.

Если же все прошло гладко, то поздравляем, счастье достигнуто.

После этого самое главное — не дать постороннему шуму и суете позволить мешать наслаждаться результатами своего труда.

Если же мозг все равно требует какой-то активности, то всегда можно расширить свой кругозор и узнать несколько очень важных фактов.

Важный факт, который стоит знать всем

Если же этих котиков вам оказалось мало, то вы всегда сможете найти больше на нашем сайте, например, по этой ссылке.

Ну а если котики вам надоели, то можем предложить вам подборки забавных собак или даже смешных попугаев.