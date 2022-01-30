Укр

Четырем знакам Зодиака китайский Новый год принесет тяготы и разочарования по картам Таро

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Валерия Куценко Валерия Куценко
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Овнов, Весов, Дев и Близнецов ждет насыщенный неприятными впечатлениями год
Овнов, Весов, Дев и Близнецов ждет насыщенный неприятными впечатлениями год

В работе и личной жизни могут начаться неурядицы и проблемы

Для многих жителей планеты китайский Новый год не менее важен, чем традиционный, и его всегда с нетерпением ждут. Но некоторым он не принесет в 2022 году желаемых позитивных перемен.

Как говорит гороскоп "Телеграфа" по картам Таро на китайский Новый год, этими знаками станут Овен, Весы, Девы и Близнецы.

Овну выпала карта Луна

Она считается картой обмана, неуверенности и страха. В ближайший год Вы можете потерять почву под ногами, пережить неприятные события и погрузиться в иллюзии. Этого можно избежать, однако только путем кропотливой работы.

Весам выпало перевернутое Солнце

В обычном положении это карта счастья и процветания, но в нашем случае она обещает провал планов, утраты, проблемы со здоровьем, при этом причиной всего будет Ваша собственная трусость и узкость мышления.

Девам выпала перевернутая Шестерка кубков

На самом деле это не негативная карта, она обещает обновление, исцеление и начало движения к лучшей жизни. Однако для этого придется пройти тяжелый путь работы над собой и оставить многое в прошлом, в том числе и некоторых близких людей.

Близнецам выпала перевернутая Тройка пентаклей

В этом положении карта говорит, что в ближайший год Вы будете ленивы и некомпетентны, будете работать вполсилы, получать посредственный результат и соответствующую награду. На всякий случай приготовьтесь к неурядицам.

Напомним, ранее "Телеграф" делал прогноз, что ждет каждый знак Зодиака в 2022 году в любовном плане.

Теги:
#Гороскоп #Прогноз Таро
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