Гитарист военного оркестра и украинские Backstreet Boys: детали вторых слепых прослушиваний "Голоса страны-12" (видео)

Звездные судьи выбрали конкурсантов, которые будут бороться за победу в вокальном шоу

В воскресенье, 30 января, на телеканале "1+1" прошел второй выпуск самого популярного вокального шоу Украины "Голос страны". Судейские кресла заняли известные исполнители отечественной эстрады: Надя Дорофеева, Потап (Алексей Потапенко), Оля Полякова и Святослав Вакарчук.

Кроме того, в 12 сезоне некоторые участники смогут получить второй шанс от новых народных тренеров – солистки группы KAZKA Александры Зарицкой и предпринимателя Андрея Мацолы. Бессменными ведущими вокального проекта стали Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

Кто прошел в проект и к каким командам присоединились участники 12 сезона "Голоса страны"

Открыл вторые слепые прослушивания удостоился Александр Свириденко — гитарист военного оркестра Министерства Обороны Украины. Молодой артист мечтает показать силу своего голоса и доказать, что он станет главным солистом. Своим исполнением песни "О Мамо" группы "Сальто Назад" парень развернул 2 кресла и стал участником команды Дорофеевой.

Марта Липчей — участница, знающая, что такое настоящие вызовы жизни. На сцене "Голоса страны" девушка поразила драйвовым исполнением хита AC/DC "T.N.T." и попала в команду Оли Поляковой.

32-летний Роман Мелиш исполняет барокковые песни эпохи Возрождения, традиционно звучавшие в храмах со специальной акустикой. Мужчина 6 лет учился в Швейцарии и вернулся в Украину, чтобы развивать свое любимое направление музыки на родине. На слепых прослушиваниях Роман исполнил Vedro con mio diletto и пошел в команду Святослава Вакарчука.

18-летний парень Валентин Скрипник из Винницкой области уверен, что нельзя отступать от своей мечты и обращать внимание на хейтеров. Парень исполнил песню "Зори" группы KALUSH и выбрал команду Нади Дорофеевой.

В команду "Второй шанс" попала группа Modoom из Киева, участники которой спели хит Софии Ротару "Червона Рута". Хоть судьи и не повернулись к парням, но запали в душу Александре Зарицкой.

Мария Сур — школьница, мечтающая покорить мир и стать суперзвездой. За исполнение песни Survivor группы Destiny’s Child девушке удалось развернуть 3 кресла и стать участницей команды Нади Дорофеевой.

Радиоведущий из Киева, который записывает подкасты с известными музыкантами — Gera Gerc, мечтает идти своим путем и самостоятельно создавать собственный музыкальный продукт. Парень зачитал рэп Alina Pash "Vysokomirni" и повернул к себе все четыре кресла. Однако выбрал Gera Gerc команду Потапа.

20-летняя киевлянка Юлия Войтко — украинская вокалистка, которая пришла на слепые прослушивания проекта "Голос страны-12" ради своего дедушки. Девушка исполнила песню Man’s World Джеймса Брауна и прошла в команду Оли Поляковой.

Многодетный отец троих дочерей Максим Бородин мечтает показать стране, что семья — фундамент для успеха. Максим спел композицию "Прятки" рэп-дуэта HammAli & Navai и прошел в команду Святослава Вакарчука.

16-летняя Елизавета Овраменко прошла через издевательства одногодок, но не сдалась. Девушка пришла в "Голос", чтобы показать, что с помощью музыки можно освободиться от обид в своем сердце. Елизавета исполнила песню Артема Пивоварова "Дежавю", но не повернула кресла судей. Молодую исполнительницу спасли Зарицкая и Мацола, определив в свою команду "Второй шанс".

Харизматичный дуэт TZONE — уличные музыканты, мечтающие о великой сцене. Парни исполнили песню группы 5'nizza "Я солдат" и выбрали команду Святослава Вакарчука.

Напомним, что в прошлом году на телеканале "1+1" прошел пятый обновленный сезон популярного развлекательного шоу "Танцы со звездами". Победителем в 2021 году стал украинский актер Артур Логай. Как проходил грандиозный финал танцевального проекта — смотрите в нашем материале.