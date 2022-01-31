Три знака Зодиака, для которых февраль будет месяцем сложностей

Проблемы могут возникнуть и на работе, и со здоровьем.

Астрологический прогноз обещает серьёзные изменения в жизни для всех знаков Зодиака. Так, определенные знаки Зодиака в следующем месяце ждет счастье, а вот другим звезды сулят определенные сложности. Астрологи рассказали, какие знаки в феврале могут столкнуться с трудностями.

Об этом пишет ural.kp.ru.

Близнецы

Стабильная жизнь Близнецов в феврале пойдет под откос. Все будет меняться настолько стремительно, что вы не будете знать, чего ожидать на следующий день. Однако такой темп заставит Близнецов собраться и постараться приспособиться под вынужденные изменения.

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Лев

Львам в феврале придется непросто. Это именно то время, когда лучше лишний раз "не высовываться" и не привлекать к себе внимания, чтобы избежать беды. В этом месяце не стоит идти на принцип и вообще лучше всего максимально сглаживать углы. Вам придется усмирить свой характер, чтобы лишний раз не навлекать на себя неприятности.

В феврале 2022 года обратите внимание на свое здоровье. Старайтесь относиться к нему очень бережно.

Скорпион

Для Скорпиона февраль также будет не самым легким. Вас настигнет чувство того, что далеко не все у вас получается наилучшим образом.

Кроме того, Скорпионам февраль 2022 года принесет сюрприз. А вот каким он будет — положительным или отрицательным — покажет время.

Ранее "Телеграф" называл три знака Зодиака, которых ждет сказочная прибыль в феврале.