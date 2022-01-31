Укр

Этот знак Зодиака в феврале закружит водоворот любви

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Любовный гороскоп на февраль Новость обновлена 31 января 2022, 16:58
Любовный гороскоп на февраль

Свободные Козероги встретят свою вторую половинку.

Гороскоп на февраль обещает принести в нашу жизнь серьезные перемены. И если для некоторых знаков Зодиака последний месяц зимы станет периодом сложностей, то одному знаку Зодиака астрологи обещают любовь.

Об этом пишет ural.kp.ru.

Итак, счастливчиком, которого в феврале ждут волшебные романтические отношения станет Козерог. Страсти в личной жизни в предстоящем месяце у Козерогов будут буквально кипеть.

Козероги, сердце которых еще не занято, очень захотят влюбиться. При чем высока вероятность романа с тем человеком, на любовные отношения с которым уже были намеки в вашей жизни. Представители знака уйдут в чувства с головой и все свое свободное время будут посвящать второй половинке. Водоворот чувств захлестнет их настолько сильно, что им трудно будет думать о чем-то еще.

Влюбленный Козерог захочет в полной мере обладать своим партнером. В этот момент нужно быть осторожным, чтобы не задавить партнера своими чувствами.

Ранее "Телеграф" называл знаки Зодиака, которым Китайский Новый год сулит сказочное богатство.

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#Гороскоп #Знак зодиака #Астролог
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