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Как встретить Китайский Новый год, чтобы не навлечь на себя бедность: традиции и запреты

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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В 2022 году китайский Новый год наступает в ночь на 1 февраля Новость обновлена 31 января 2022, 20:32
В 2022 году китайский Новый год наступает в ночь на 1 февраля

Интересные обычаи, которые стоит перенять украинцам для привлечения счастья

По китайскому календарю Новый год в 2022 году наступит 1 февраля и продлится до 22 января 2023 года. Новому году будет покровительствовать Черный Водяной Тигр, который символизирует силу и бесстрашие.

Интересно, что 1 февраля в Китае придет не 2022-й, а 4720 год.

Традиции Китайского Нового года

Традиции празднования Нового года в Китае существенно отличаются от празднования привычного дня нас Нового года. Существует определенный регламент, что и в какой день нужно делать. И эти традиции не сменяются веками:

  • В первый день Нового года уделяют внимание всему старшему поколению; на другой день чтят покойных предков; на третий и четвертый день зять должен посетить родителей своей жены.
  • Праздник длиться не более двух недель, поэтому в этот период стоит отдавать предпочтения только нарядам красного цвета — цвета достатка и богатство.
  • На праздничном столе обязательно должны присутствовать блюда из рыбы и мяса, являющиеся символом достатка и продолжения рода.
  • Чтобы отпугнуть злых духов, китайцы устраивают очень шумные гулянья с хлопушками и фейерверками.
  • На Новый год принято дарить друг другу два мандарина, которые в Китае считаются символами изобилия.
  • Завершается празднование китайского Нового года "Праздником фонариков": жители Поднебесной выпускают в небо сотни тысяч горящих красных фонариков из бумаги.

Что нельзя делать на Китайский Новый год, чтобы не навлечь беду

  • За праздничным столом запрещается упоминать о прошлом году и бедах, которые он принес. Только о своих мечтах и планах на будущее.
  • В одежде нельзя сочетать вместе черное и белое.
  • В первые дни Нового года нельзя убираться, чтобы не отогнать добрых духов, дарящие удачу и счастье. Также запрещается покупать новую обувь, стричь волосы и ногти.
  • Цифра "4" символизирует у китайцев траур и смерть, поэтому это число не упоминают во время новогоднего празднования.
Как в Китае отмечают Новый год

Для украинцев китайские традиции, которые имеют многовековую историю, будут очень интересны, ведь некоторые из них можно перенять в нашу жизнь для привлечения счастья и изобилия. Поздравьте своих близких и друзей с китайским Новым годом и пусть удача будет всегда на вашей стороне!

Теги:
#Традиции #Праздники #Запреты #Китайский новый год
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