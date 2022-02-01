Укр

Четырем знакам Зодиака карты Таро обещают богатство и благополучие на китайский Новый год

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Валерия Куценко Валерия Куценко
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Раков, Львов, Козерогов и Рыб ждет улучшение финансового состояния
Раков, Львов, Козерогов и Рыб ждет улучшение финансового состояния

Время проявить амбиции и делать вложения

Хотя китайский Новый год сулит многим знакам Зодиака свои сложности и испытания, другим он наоборот принесет массу возможностей и денег.

Об этом говорит гороскоп, составленный "Телеграфом" по картам Таро.

Рак

Вам выпала "Королева жезлов", — это карта лидерства, которая указывает на то, что Вы в ближайшее время можете направить энергию на амбиции и самореализацию, что с лихвой окупится. Особенно успешны Вы будете в работе и делах.

Лев

Вам выпала карта "Шестерка пентаклей", также известная как "Щедрость". Она значит, что Вам стоит больше времени уделить помощи другим и благотворительности, благодаря чему Вас будут ждать замечательные возможности на работе и успех в бизнесе.

Козерог

Карта "Звезда" прогнозирует, что в ближайшие год нечто будет вести Вас к лучшему. Если Вы не будете игнорировать свой внутренний голос и интуицию, то сможете заключить успешные сделки, получить долгожданное вознаграждение, наладить отношения и возможно даже поправить здоровье.

Рыбы

Второе название "Десятки пентаклей", — "Владыка богатства", и о сути карты это уже должно Вам что-то сказать. Это карта полноты и богатства, обещающая, что в ближайшее время Вы сможете значительно улучшить свое финансовое и жилищное положение.

Напомним, ранее "Телеграф" составлял любовный гороскоп для всех знаков Зодиака на 2022 год.

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#Гороскоп #Прогноз Таро
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