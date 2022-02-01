Китайский Новый год: народные приметы и главные запреты праздника
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Зодиакальный Тигр официально становится покровителем 2022-ого года
По неофициальному восточному календарю 1 февраля в Китае наступает 4719-й год, который продлится до 22 января следующего года. Символом года становится Черный Водяной Тигр, который в Поднебесной символизирует храбрость и бесстрашие. Китайцы много веком почитают традиции праздника, который считается одним из самых семейных событий в году.
В Китае принято на Новый год (Праздник Весны), украшать свои дома фонарями и узорами из бумаги красного цвета. По древней легенде, именно этот цвет отпугнул чудовище по имени Нань, который разорял поселения и убивал невинных жителей, особенно детей.
Приметы на Китайский Новый год
- Чтобы не проспать свое счастье, в этот праздник лучше не засыпать.
- Только чистая и красивая одежда красного цвета привлечет достаток в дом.
- Чтобы год не был скучным, праздник принято отмечать только в кругу самых близких людей, родственников, надежных друзей.
Что нельзя делать на Китайский Новый год
- В первые три дня нового года нельзя делать уборку, мыть голову, стричь волосы и ногти, поскольку это лишит удачи.
- Дети в этот период не должны плакать. Считают, что со слезами весь год пройдет.
- Запрещается просить деньги в долг или брать кредит.
Добавим, что для привлечения удачи и достатка в свою жизнь, в праздничный период китайского Нового года стоит сделать акцент на украшениях и аксессуарах. Какой камень обязательно задобрит Черного Тигра в 2022 году — читайте в нашем предыдущем материале.
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