Укр

Китайский Новый год: народные приметы и главные запреты праздника

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
101
Китайский Новый год - что нельзя делать во время празднования
Китайский Новый год - что нельзя делать во время празднования

Зодиакальный Тигр официально становится покровителем 2022-ого года

По неофициальному восточному календарю 1 февраля в Китае наступает 4719-й год, который продлится до 22 января следующего года. Символом года становится Черный Водяной Тигр, который в Поднебесной символизирует храбрость и бесстрашие. Китайцы много веком почитают традиции праздника, который считается одним из самых семейных событий в году.

В Китае принято на Новый год (Праздник Весны), украшать свои дома фонарями и узорами из бумаги красного цвета. По древней легенде, именно этот цвет отпугнул чудовище по имени Нань, который разорял поселения и убивал невинных жителей, особенно детей.

Приметы на Китайский Новый год

  • Чтобы не проспать свое счастье, в этот праздник лучше не засыпать.
  • Только чистая и красивая одежда красного цвета привлечет достаток в дом.
  • Чтобы год не был скучным, праздник принято отмечать только в кругу самых близких людей, родственников, надежных друзей.

Что нельзя делать на Китайский Новый год

  • В первые три дня нового года нельзя делать уборку, мыть голову, стричь волосы и ногти, поскольку это лишит удачи.
  • Дети в этот период не должны плакать. Считают, что со слезами весь год пройдет.
  • Запрещается просить деньги в долг или брать кредит.

Добавим, что для привлечения удачи и достатка в свою жизнь, в праздничный период китайского Нового года стоит сделать акцент на украшениях и аксессуарах. Какой камень обязательно задобрит Черного Тигра в 2022 году — читайте в нашем предыдущем материале.

Теги:
#Приметы #Праздники #Запреты #Народные приметы #Китайский новый год
Мэр утверждает, что после попыток захватить город в 2014 году были сделаны выводы
Интервью
Терехов об оккупации Харькова: "В городе нет желающих повторить судьбу Донецка и Луганска"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Мэр утверждает, что после попыток захватить город в 2014 году были сделаны выводы
Терехов об оккупации Харькова: "В городе нет желающих повторить судьбу Донецка и Луганска"
Дата публикации
Категория
Что готовит украинцам февраль 2022 года
Подорожание хлеба, платные пакеты и новые правила въезда в ЕС: что ждет украинцев в феврале
Дата публикации
Категория
Издевательства происходили в административных зданиях
Били и мочились на лицо: в сеть попало видео издевательств в колонии под Кривым Рогом
Дата публикации
Категория
Бриджит Бринк
Назван самый вероятный посол США в Украине: имя и биография
Дата публикации
Категория
Новолуние дает импульс для благоприятных изменений
Китайский Новый год совпадет с Новолунием: астролог предупредила о важных переменах в начале февраля