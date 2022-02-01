Топ полезных продуктов, которые обязательно должны быть на вашем столе зимой

От того, насколько правильно мы питаемся, зависит наше здоровье и самочувствие.

Зимой, когда на столе уменьшается количество свежих овощей и фруктов, очень важно следить за питанием. Необходимо сбалансировать свои приемы пищи так, чтобы получать из нее максимальное количество питательных веществ.

Семейный врач высшей категории, нутрициолог Галина Похмурская рассказала "Телеграфу", какие продукты обязательно должны быть в вашем рационе зимой.

"Не нужно изобретать велосипед, чтобы питаться правильно. К примеру, квашеная капуста, квашеные огурцы, квашеные яблоки, квашеные помидоры и другие продукты, которые можно заквасить. Что мы получим, потребляя такую еду? Мало того, что получаем комплекс витаминов, микроэлементов, мы еще и получим продукты брожения, которые поддерживают микрофлору кишечника. Потребляя их, мы создаем условия, чтоб полезные бактерии развивались, поэтому поднимаем иммунитет, мы более активны (кстати, даже более веселые, ведь гормон радости серотонин "живет" именно в кишечнике", — говорит врач.

Также нутрициолог отмечает, что в рационе обязательно должна присутствовать белковая пища.

"Хотя зимой тратим энергии меньше, мы должны помнить о том, что наша красота, наши красивые волосы, наши ногти, состояние нашей кожи, иммуноглобулины, ферменты – это белковые структуры, поэтому белковая еда обязательно должна присутствовать в рационе. Какие продукты содержат белки? Это яйца, мясо, рыба, птица, сыр, –не стоит прислушиваться к мифам, что кисломолочная еда вредная. Это не так. Если ее потреблять с достаточным количеством клетчатки, она идет лишь на пользу. К растительным белкам принадлежат все бобовые. Они также должны быть на нашем столе", — поясняет врач.

Также Похмурская советует зимой обязательно употреблять мед.

"Клондайком витаминов и микроэлементов является мед. Однако помним о том, что все должно быть в меру, хотя нам и хочется иногда потреблять эти лакомства без пределов. Если утром выпивать стакан воды с медом и лимоном, это пойдет на пользу нашему организму. Кроме того можете прибавить ложку меда к утренней каше. У кого нет аллергии на продукты пчеловодства, используйте зимой прополис или пыльцу. Пыльца – это настоящий амбар витаминов и микроэлементов. Там все сбалансировано. Потребляйте по чайной ложке ежедневно на протяжении месяца и вам не нужно будет пить никаких синтетических витаминов, которые не усваиваются полностью, ведь наш организм может усвоить лишь естественные витамины и микроэлементы", — советует нутрициолог.

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