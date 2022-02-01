"Кулинарное золото": врач рассказала, почему зимой нужно есть сало

Сало содержит полезные жиры.

Такой "суперфуд" как сало горячо любим многими украинцами. Мы довольно часто употребляем этот продукт, вот только порой его жирность может вызывать опасения. Так действительно ли так полезно сало и можно ли его употреблять?

Семейный врач высшей категории, нутрициолог Галина Похмурская рассказала "Телеграфу" о полезных свойствах украинского "кулинарного золота". По словам нутрициолога, сало — полезный продукт и особенно уместно употреблять его зимой.

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"Можно ли употреблять сало? Конечно, можно, к тому же нужно. Мало того, что его на протяжении года полезно потреблять, но зимой оно особенно уместно. Сало – это скопление полезных жиров, и в действительности это миф о том, что сало повышает холестерин или наносит другой вред сердечно-сосудистой системе. В действительности избыток чего-нибудь всегда приведет к вреду. Сало не виновато, ешьте его на здоровье и помните о мере", — рассказывает врач.

Нутрициолог также рассказала о полезных свойствах еще одного любимого украинцами "суперфуда", а именно меда. По ее словам, он является клондайком витаминов и полезных микроэлементов.

Ранее нутрициолог назвала топ полезных продуктов, которые обязательно должны быть на вашем столе зимой.