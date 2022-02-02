Сретение Господне 2022: что категорически нельзя делать в этот день
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 56
Сретение Господне входит в список 12 самых значимых.
В среду, 2 февраля, западные христиане отмечают один из самых важных церковных праздников, посвященных событиям земной жизни Спасителя и Пресвятой Богородицы. Отметим, что православные отмечают его 15 февраля.
Сретение Господне: история праздника
Сретение Господне — это христианский праздник, который установлен в память о знаменательном для христиан событии, а именно встречи в Иерусалимском Храме Младенца Иисуса с праведным старцем Симеоном. В этот день Дева Мария принесла новорожденного сына Божьего в храм, чтобы провести очистительный обряд.
Сретение Господне: традиции
На Сретение Господне во всех церквях проводят праздничные службы, а иногда и крестный ход. В храме принято совершить обряд освящения свечей, которые затем верующие забирают домой и зажигают только во время чтения молитв.
Вторая важная традиция на Сретение — освящение воды. Сретенскую воду из церкви ценили наравне с крещенской. Освященную воду на Сретение использовали для лечения ран и болезней, от сглаза и ведьмовских чар.
Что нельзя делать на Сретение Господне
- Нельзя пропускать торжественного богослужения в церкви.
- Нельзя уходить из храма без свечи.
- Нельзя выполнять тяжелую физическую работу.
- Не следует отправляться в дальнюю дорогу.
- Нельзя грустить и унывать.
- Нельзя венчаться, устраивать шумные застолья и напиваться.
- Нельзя в праздник ссориться, ругаться, обижать окружающих, злословить и сплетничать.
Недавно "Телеграф" составил гороскоп по картам Таро, что февраль для каждого знака Зодиака. Кто в год Тигра избавиться от лишнего, а кто найдет любовь — узнайте в нашем материале.
- Дата публикации
-
- Категория
-