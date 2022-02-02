Сретение Господне 2022: что категорически нельзя делать в этот день

Сретение Господне входит в список 12 самых значимых.

В среду, 2 февраля, западные христиане отмечают один из самых важных церковных праздников, посвященных событиям земной жизни Спасителя и Пресвятой Богородицы. Отметим, что православные отмечают его 15 февраля.

Сретение Господне: история праздника

Сретение Господне — это христианский праздник, который установлен в память о знаменательном для христиан событии, а именно встречи в Иерусалимском Храме Младенца Иисуса с праведным старцем Симеоном. В этот день Дева Мария принесла новорожденного сына Божьего в храм, чтобы провести очистительный обряд.

Сретение Господне: традиции

На Сретение Господне во всех церквях проводят праздничные службы, а иногда и крестный ход. В храме принято совершить обряд освящения свечей, которые затем верующие забирают домой и зажигают только во время чтения молитв.

Вторая важная традиция на Сретение — освящение воды. Сретенскую воду из церкви ценили наравне с крещенской. Освященную воду на Сретение использовали для лечения ран и болезней, от сглаза и ведьмовских чар.

Что нельзя делать на Сретение Господне

Нельзя пропускать торжественного богослужения в церкви.

Нельзя уходить из храма без свечи.

Нельзя выполнять тяжелую физическую работу.

Не следует отправляться в дальнюю дорогу.

Нельзя грустить и унывать.

Нельзя венчаться, устраивать шумные застолья и напиваться.

Нельзя в праздник ссориться, ругаться, обижать окружающих, злословить и сплетничать.

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