Когда Масленица в 2022 году: дата, история и традиции праздника
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Дата праздника уникальна для каждого года.
Масленица — один из самых древних славянских праздников, который через века дошел до наших дней еще с дохристианских времен. Этот праздник символизирует приход весны и пробуждения природы и отмечается в течение недели перед Великим постом.
"Телеграф" рассказывает, когда отмечается Масленица в 2022-м году, о ее истории и традициях празднования.
Масленица 2022: дата
Дата празднования Масленицы меняется каждый год, ведь она зависит от главного христианского праздника Пасхи и предшествующего ей Великого поста. Также стоит отметить, то проводы зимы и встреча весны затягивается на целую неделю. Так, в 2022-м году Масленица отмечается с 28 февраля по 6 марта.
Масленица 2022: история
Масленица — древний славянский праздник с многочисленными обычаями. Первоначально им отмечали приход весны, и чествовали Солнце, которое несло тепло и пробуждало природу. Наши предки верили, то если отметить Масленицу согласно всем обрядам, то год будет урожайным.
Стоит отметить, что первые упоминания о Масленице датируются IV в. н.э, что значит, что праздник активно отмечался и в период язычества. После введения христианства "популярность" праздника не угасла, и народ продолжил традицию масленичных обрядов.
Масленица 2022: традиции
Масленица — это веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы. С праздником связано много различных традиций и обрядов, главным из которых является приготовление блинов и сожжение чучела Марены.
Отметим, что каждый день масленой недели имел особое значение и собственные обряды:
- В понедельник — начало сырной недели и встреча Масленицы. В это время начинали делать соломенное чучело и накрывали на стол.
- Во вторник — заигрыши. В этот день молодые девушки и парни искали себе пару, а после вместе катались с горок.
- Среда — лакомки. Весь день был посвящен праздничным лакомствам и угощениям
- Четверг — разгуляй. В этот день проходили санные катания и катания на лошадях. Таким образом прогоняли зиму и призывали весну.
- В пятницу — тещины вечерки. Это день, когда зятья звали тещу на угощение.
- Суббота отводилась золовкиным посиделкам. Люди собирались всей семьей за столом и ели блины.
- Воскресенье называлось "прощеным воскресеньем" или "прощеным днём". День, когда родные и близкие просят друг у друга прощения за свои поступки. Также в последний день масленичной недели обязательно проводился ритуал проводов Масленицы с обязательным сожжением чучела Масленицы/Марены.
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