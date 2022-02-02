Укрепляют иммунитет и помогают от простуд: какие напитки обязательно должны быть в рационе зимой

Нутрициолог советует готовить чай из шиповника, малины и облепихи.

Зимой особенно тщательно нужно следить за питанием, ведь нашему организму в холодное время года так сильно не хватает витаминов. И если с тем, какие продукты стоит употреблять зимой все более или менее понятно, то как наладить питьевой режим так, чтобы он приносил максимальную пользу организму?

Семейный врач высшей категории, нутрициолог Галина Похмурская рассказала "Телеграфу", какие напитки необходимо ввести в свой рацион, чтобы извлечь максимальную пользу для организма. По словам доктора, особый упор нужно делать на ягодные чаи.

"Питьевой режим зимой имеет большое значение. Конечно, прежде всего должна присутствовать в рационе вода, но на забываем и о ягодах – чае из шиповника, напитки из калины, малины. Пить их нужно не тогда, когда простужались и потребляем с лечебной целью, но и для профилактики. Очень полезным является облепиховый чай. Ведь облепиха не только содержит витамины и микроэлементы, но и укрепляет наш иммунитет. Это средство против простуд (чего зимой мы особенно боимся). Поэтому потребляйте правильную сбалансированную еду и будьте здоровы!", — советует врач.

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